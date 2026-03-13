Logo
Додик: Честитке докторици Петковић Дабић за медицинска истраживања, то је успјех за цијелу Српску

13.03.2026

13:27

Милорад Додик
Лидер СНСД-а Милорад Додик честитао је докторки Јелени Петковић Дабић освајање престижне међународне награде Медис за медицинска истраживања, истакавши да је њен успјех велики за цијелу Републику Српску.

"С изузетним задовољством честитам докторки Јелени Петковић Дабић на освајању престижне награде International Medis Awards за медицинска истраживања. Њен успјех није велики само за њу и Универзитетски клинички центар, већ за цијелу Републику Српску", навео је Додик на Иксу.

Према његовим ријечима, имати такве стручњаке и људе у свом друштву је непроцјењиво.

"Зато овакви успјеси наших људи никада не треба да прођу незапажено", рекао је Додик.

