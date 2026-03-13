Logo
Разбио рекламни пано, полиција га пронашла

Аутор:

АТВ

13.03.2026

13:50

Коментари:

0
Фото: Facebook/Padrino radio - HP

Против Билећанина М.С. полиција је поднијела извјештај због сумње да је разбио рекламни пано у Требињу.

Он се сумњичи за кривично дјело "Оштећење и одузимање туђе ствари".

"Полицијски службеници Полицијске станице Требиње су Окружном јавном тужилаштву у Требињу поднијели Извјештај о почињеном кривичном дјелу против лица иницијала М.С. из Билеће због постојања основа сумње да је починило кривично дјело „Оштећење и одузимање туђе ствари“ из члана 240. став 1. Кривичног законика Републике Српске.

Лице се сумњичи да је у ноћи 06/07. март 2026. године оштетило рекламни пано", саопштено је из полиције.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Коментари (0)
