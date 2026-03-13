Разбио рекламни пано, полиција га пронашла

Аутор:АТВ
13.03.2026
13:50
Коментари:0
Против Билећанина М.С. полиција је поднијела извјештај због сумње да је разбио рекламни пано у Требињу.
Он се сумњичи за кривично дјело "Оштећење и одузимање туђе ствари".
"Полицијски службеници Полицијске станице Требиње су Окружном јавном тужилаштву у Требињу поднијели Извјештај о почињеном кривичном дјелу против лица иницијала М.С. из Билеће због постојања основа сумње да је починило кривично дјело „Оштећење и одузимање туђе ствари“ из члана 240. став 1. Кривичног законика Републике Српске.
Лице се сумњичи да је у ноћи 06/07. март 2026. године оштетило рекламни пано", саопштено је из полиције.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
1 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
16 ч0
Најновије
Најчитаније
15
24
15
22
15
18
15
13
15
11
Тренутно на програму