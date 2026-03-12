Уходио мушкарца, па насрнуо на њега: Гађао га флашом и тукао

Аутор:АТВ
По налогу јавног тужиоца Трећег основног јавног тужилаштва у Београду полицијски службеници ПС Земун донијели су решење о задржавању С. П. (25) због сумње да је извршио кривично дело насилничко понашање.
Ухапшеном се ставља на терет да је 11. марта, на територији ГО Земун, најприје аутомобилом пратио оштећеног М. М. (49) и аутомобилом којим је управљао неколико пута ударио у задњи дио аутомобила оштећеног у намјери да га заустави, након чега му је задао неколико удараца у главу и тијело и гађао га пивском флашом, задавши му лаке тјелесне повреде.
У службеним просторијама станице Земун обављено је препознавање када је оштећени са сигурношћу указао на С. П. као на извршиоца кривичног дјела.
У законском року окривљени је доведен у тужилаштво када је пред јавним тужиоцем и браниоцем изјавио да не жели да износи одбрану.
Имајући у виду чињеницу да је рјешењем МУП-а окривљеном пасивизирана адреса пребивалишта, што представља околност која указује на постојање опасности од бјекства, као и да постоје особите околности које указују да ће боравком на слободи утицати на непосредног очевица догађаја, Треће основно јавно тужилаштво у Београду је поднијело приједлог Трећем основном суду у Београду да према окривљеном одреди притвор у трајању до 30 дана, преноси Телеграф.
