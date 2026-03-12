Logo
Трамп: Tо је страшна ствар

Извор:

Агенције

12.03.2026

22:12

Доналд Трамп
Фото: Таnjug/AP Photo/Jon Cherry

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је данас да Бијела кућа упућује подршку јеврејској заједници у америчкој савезној држави Мичиген након напада возилом и пуцњаве на синагогу "Темпл Израел" у подручју Детроита, у којем је осумњичени погинуо.

"Желим да упутим нашу љубав јеврејској заједници у Мичигену и свим људима у области Детроита након напада на јеврејску синагогу", рекао је Трамп на почетку обраћања током догађаја у Бијелој кући, преноси Си-Ен-Ен.

Говорећи из Источне собе Бијеле куће, Трамп је навео да је добио детаљан извјештај о догађају.

"У потпуности сам обавијештен и то је страшна ствар, али нажалост такве ствари се дешавају", рекао је амерички предсједник.

Бењамин Нетанјаху-28092025

Свијет

Нетанјаху: Иран више није иста земља

Он је додао да ће власти спровести детаљну истрагу.

Према наводима шерифа округа Окленд Мајкла Бушара, осумњичени за напад на синагогу је погинуо након што је возилом ударио у синагогу, а осим осумњиченог, за сада нема пријављених повреда или жртва, јављају амерички медији позивајући се на изворе упознати са истрагом.

