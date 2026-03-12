Зељковић: Хитно да се ријеши питање паркинга у Бањалуци

Аутор:АТВ
Питање паркинга у Бањалуци мора коначно да се ријеши, истакао је одборник СНСД-а у Скупштини града Богољуб Зељковић.
"Граду је хитно потребан план за најмање 500 нових паркинг мјеста у ширем центру! СНСД ће подржати хитно доношење законите одлуке о регулисању паркинга", додао је Зељковић у објави на друштвеној мрежи Икс.
