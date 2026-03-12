Logo
Зељковић: Хитно да се ријеши питање паркинга у Бањалуци

АТВ

12.03.2026

21:58

Фото: АТВ

Питање паркинга у Бањалуци мора коначно да се ријеши, истакао је одборник СНСД-а у Скупштини града Богољуб Зељковић.

"Граду је хитно потребан план за најмање 500 нових паркинг мјеста у ширем центру! СНСД ће подржати хитно доношење законите одлуке о регулисању паркинга", додао је Зељковић у објави на друштвеној мрежи Икс.

Саво Минић и Драшко Станивуковић

Бања Лука

Станивуковић прихватио позив Минића: "Пристајем"

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

