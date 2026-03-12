Европа на удару: Хладни фронт стиже са Атлантика

Аутор:АТВ
У овом часу снажан циклон са сјевера Атлантика захватио је Британкса острва и доноси обилну кишу и олујне вјетрове.
У склопу циклона премијешта се и веома изражен хладни фронт, који ће у петак сјеверним и западним приједелима Европе донети олујно невријеме.
Широм Француске и земаља Бенелукса очекују се олујни удари вјетра и веома обилна киша, а на југу Скандинавије падаће обилни снијег.
На удару фронта наћи ће се и Њемачка.
Фронт ће доијнети јаче захлађење и области Алпа, гдје се током викенда очекују обилне кише, а у вишим предијелима вејаће снијег.
На западним и јужним падинама Алпа очекује се да падне и више од 200 литара кише по квадратном метру, уз опасност од поплава и бујица.
Истовремено, у вишим дијеловима Алпа пашће преко пола метра снијега, локално и до 1 м, па ће многи дијелови бити затрпани снегом, уз опасност од лавина.
Овај фронтални поремећај донијеће промијену времена и захлађење и Србији почетком сљедеће седмице, преноси Телеграф.
