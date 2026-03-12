Операција Муња: Хаковано више од 369.000 уређаја у 163 земље

Извор:
Агенције
12.03.2026
22:39
Европол је у сарадњи са полицијским органима више држава и уз подршку Евроџаста спровео међународну операцију "Муња", у којој је разбијена злонамјерна прокси-услуга "СоксЕскорт", за коју се сумња да је компромитовала више од 369.000 рутера и паметних уређаја повезаних на интернет у 163 земље, саопштио је Европол.
Током јучерашње акције, полиција је угасила и запленила 34 интернет домена и 23 сервера у седам земаља, док су власти Сједињених Америчких Држава замрзле око 3,5 милиона долара у криптовалутама.
Заражени модеми који су коришћени за пружање прокси-услуге искључени су из мреже, а надлежни органи ће обавијестити погођене земље ради даљих истрага.
Истрага, покренута у јуну 2025. године у оквиру заједничке сајбер јединице Европола J-CAT, показала је да је формиран ботнет заражених уређаја, углавном кућних рутера, који су коришћени за различите криминалне активности, укључујући рансомваре нападе, DDoS нападе и дистрибуцију материјала сексуалног злостављања деце.
Криминална платформа нудила је плаћени прокси-сервис који је корисницима омогућавао приступ компромитованим ИП адресама и прикривање сопственог идентитета на интернету.
Услуга се плаћала преко платформе која је омогућавала анонимно плаћање криптовалутама, а процјењује се да је на тај начин прикупљено више од пет милиона евра.
У операцији су учествовале полицијске и правосудне службе из Аустрије, Бугарске, Француске, Немачке, Мађарске, Холандије, Румуније и САД.
Европол је током акције координисао размену информација и аналитичку подршку из свог командног центра у Хагу.
