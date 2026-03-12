Logo
Large banner

Операција Муња: Хаковано више од 369.000 уређаја у 163 земље

Извор:

Агенције

12.03.2026

22:39

Коментари:

0
računar, haker, tehnologija
Фото: Pexels

Европол је у сарадњи са полицијским органима више држава и уз подршку Евроџаста спровео међународну операцију "Муња", у којој је разбијена злонамјерна прокси-услуга "СоксЕскорт", за коју се сумња да је компромитовала више од 369.000 рутера и паметних уређаја повезаних на интернет у 163 земље, саопштио је Европол.

Током јучерашње акције, полиција је угасила и запленила 34 интернет домена и 23 сервера у седам земаља, док су власти Сједињених Америчких Држава замрзле око 3,5 милиона долара у криптовалутама.

Заражени модеми који су коришћени за пружање прокси-услуге искључени су из мреже, а надлежни органи ће обавијестити погођене земље ради даљих истрага.

Истрага, покренута у јуну 2025. године у оквиру заједничке сајбер јединице Европола J-CAT, показала је да је формиран ботнет заражених уређаја, углавном кућних рутера, који су коришћени за различите криминалне активности, укључујући рансомваре нападе, DDoS нападе и дистрибуцију материјала сексуалног злостављања деце.

Криминална платформа нудила је плаћени прокси-сервис који је корисницима омогућавао приступ компромитованим ИП адресама и прикривање сопственог идентитета на интернету.

туча-песница-шака

Хроника

Уходио мушкарца, па насрнуо на њега: Гађао га флашом и тукао

Услуга се плаћала преко платформе која је омогућавала анонимно плаћање криптовалутама, а процјењује се да је на тај начин прикупљено више од пет милиона евра.

У операцији су учествовале полицијске и правосудне службе из Аустрије, Бугарске, Француске, Немачке, Мађарске, Холандије, Румуније и САД.

Европол је током акције координисао размену информација и аналитичку подршку из свог командног центра у Хагу.

Подијели:

Тагови :

Evropol

hakovanje

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Tо је страшна ствар

1 ч

0
Бењамин Нетанјаху

Свијет

Нетанјаху: Ближи се тренутак

1 ч

0
Предсједник Русије Владимр Путин.

Свијет

Путин хитно позвао предсједника Уједињених Емирата, ово је разлог

2 ч

0
Москва упозорава: На прагу смо највеће енергетске кризе у историји

Свијет

Москва упозорава: На прагу смо највеће енергетске кризе у историји

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

19

Срушио се амерички војни авион

23

11

Ференцварош савладао Брагу

23

04

Синер у полуфиналу Индијан Велса

22

55

Узнемирујуће откриће: Грађани упозорени да не излазе напоље

22

52

Додик честитао Борису Алексићу: Српска ствара шампионе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner