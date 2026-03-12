Једна животиња могла би бити посљедња на Земљи након глобалне катастрофе

Аутор:АТВ
12.03.2026
22:30
Коментари:0
Када људи размишљају о крају свијета, често се шале да ће након људи Земљом ходати само бубашвабе.
Ипак, научници сматрају да би стварни шампион преживљавања могла бити потпуно другачија и готово невидљива животиња.
Ријеч је о тардиградама, микроскопским осмоногим створењима познатим и као водени медвједи.
Према истраживању објављеном у научном часопису Scientific Reports, управо би ова сићушна бића могла бити посљедње животиње које би опстале на планети чак и након глобалне катастрофе.
Током историје планете живот је више пута био готово уништен. Научници сматрају да је Земља прошла кроз најмање пет великих масовних изумирања.
Најдраматичније се догодило прије око 252 милиона година, током такозваног пермског изумирања, када је нестало чак око 90 одсто свих врста на планети, како на копну тако и у океанима.
Упркос томе, живот се постепено опоравио. То показује да је живот на Земљи изузетно отпоран, чак и када су катастрофе глобалних размјера.
Савремени научници данас разматрају и другачије сценарије који би могли угрозити живот на планети.
Међу њима су:
У већини таквих сценарија људи и многе друге животиње вјероватно не би преживјеле. Међутим, океани би у великој мјери остали нетакнути.
Истраживачи са Универзитета Оxфорд и Универзитета Харвард 2017. године покушали су да одговоре на питање: шта би било потребно да се уништи и најотпорнији облик живота на Земљи.
Њихов закључак био је изненађујући – чак и након већине космичких катастрофа преживјеле би морске тардиграде које живе у воденим слојевима и дубоком мору.
Према њиховим процјенама, ове животиње би нестале тек у случају догађаја који би био довољно снажан да дословно прокључа океане.
Тардиграде су познате по својој изузетној отпорности.
У лабораторијским условима неке врсте могу преживјети:
Експерименти су чак показали да су неке тардиграде успјеле да преживе излагање вакууму свемира.
Њихова највећа предност је способност уласка у стање познато као криптобиоза.
Када услови постану неповољни, тардиграде се скупе у суви и компактни облик, готово потпуно зауставе метаболизам и тако могу остати годинама.
Када се поново појаве вода и повољније температуре, једноставно се рехидрирају и настављају живот.
Научници наглашавају да тардиграде нису потпуно неуништиве. У активном стању могу се релативно лако уништити у лабораторији.
Ако би Земља изгубила атмосферу, ако би океани испарили или ако би, како Сунце буде старило, планета постала ужарена стијена, чак би и ова изузетно отпорна бића на крају нестала.
Занимљивости
Необично путовање: Лисица бродом стигла у Њујорк
Ипак, тардиграде нуде занимљиву перспективу о животу на Земљи.
Док људи страхују од климатских промјена, нуклеарних сукоба или космичких пријетњи, научници сматрају да би ова микроскопска створења могла надживјети нашу врсту милијардама година.
Порука истраживања је једноставна – цивилизације могу бити крхке, али живот као цјелина показује невјероватну отпорност.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
1 ч0
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму