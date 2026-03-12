Чудо у Долини смрти: Ово се дешава једном у деценији

Аутор:АТВ
12.03.2026
17:48
Најсушније мјесто на свијету, Национални парк "Долина смрти" у Сјеверној Америци, процвјетало је - дивље цвијеће у различитим бојама прекрило је пустињски пејзаж.
Овај догађај дешава се једном у деценији. Тај природни феномен, познат као суперцвјетање, претвара смеђи пустињски пејзаж у тепих злата.
Дивље цвијеће цвјета у јужној Калифорнији и Невади у различито доба године. У неким годинама суперцвјетање је толико живописно, да се може видјети из свемира. Ипак, ријетко се дешава да Национални парк "Долина смрти", најтоплије мјесто на Земљи, буде преплављен бојама.
"Предио који људи понекад сматрају пустим или без живота сада је жива палета боја. Због сталних падавина и повишених температура у посљедњих шест мјесеци, овогодишње цвјетање је најинтензивније у историји парка", рекао је чувар парка Метју Ламар.
Долина смрти је од октобра примила скоро годишњу количину падавина и доживјела највлажнији новембар икада забиљежен, према подацима Националне службе паркова. Са 43 центиметра кише, услови су омогућили да дуго успавана сјемена, закопана у земљишту, проклијају.
"Познат као 'пустињски сунцокрет', пустињски златни цвијет прекрива дијелове долине, заједно са љубичастом фацелијом, жутим јагорчевинама и ружичастим пустињским цвјетовима који расту широм подручја.
Еколози кажу да суперцвјетање оповргава погрешно схватање да у пустињама нема живота.
"Чак и у годинама без живописног цвјетања, у Долини смрти има много живота. Биљке и животиње развиле су заиста невјероватне стратегије да би опстале, посебно у систему попут Долине смрти, који је обиљежен екстремним условима", рекла је Лорали Лариос, еколог биљака на Универзитету Калифорније у Риверсајду.
Тифани Переира, еколог и сарадница у Институту за истраживање пустиња, рекла је да су се пустињске биљке прилагодиле да деценијама преживе без воде, чекајући савршене услове да њихово семе проклија.
Вријеме је од суштинског значаја ако желите да видите ово пролазно, односно краткотрајно, дивље цвијеће.
"Очекује се да ће поља цвијећа на нижим надморским висинама парка трајати до краја марта, у зависности од временских прилика. На већим надморским висинама цвјетање ће трајати од априла до јуна, према подацима Националне службе паркова. Сваки убран цвијет значи мање сјемена за будуће генерације", рекла је Тифани Переира.
(Мондо)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
