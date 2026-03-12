Знате ли по коме је настала ријеч „бојкот“? Прича иде овако...

Извор:
12.03.2026
Ријеч „бојкот“ добила је своје значење кроз догађај из 1880. године који се одиграо у Ирској, а све је почело са Чарлсом Бојкотом (Charles Boycott), енглеским земљопосједником који је управљао великим имањем у округу Мејо (Mayo).
Бојкот је био познат по својој тврдоглавости и одбијању да смањи најам за ирске сељаке који су се нашли у тешкој ситуацији због лоших жетви и сиромаштва. Због његовог непопустљивог става, сељаци и радници на његовим имањима одлучили су да предузму радикалну акцију.
Његова немогућност да издржи притисак постала је кључна тачка за ширу друштвену промјену у Ирској. Умјесто физичког насиља или директних сукоба, заједница је одлучила да дјелује на економски начин.
Почели су бојкотовати Бојкота и све што је било повезано с њим. То је укључивало одбијање рада на његовим имањима, а трговци су престали трговати с њим и његовим посједима. Заједно су стварали притисак на Бојкота, али и на његове пословне интересе.
Занимљиво је да су и други ирски земљопосједници схватили снагу овог друштвеног бојкота и почели примјењивати исту тактику.
Овај инцидент изазвао је широк одјек у британској и ирској јавности, а техника економске изолације почела је добијати све већи значај.
Кроз ову акцију сељаци су осигурали да Бојкот доживи не само економске губитке него да постане и симбол борбе против друштвене неправде. Иако Бојкот никада није попустио, ова акција је убрзо постала позната и изван Ирске.
Ријеч „бојкот“ брзо је усвојена у политичком и друштвеном контексту широм свијета. Кроз историју, бојкотовање је постало снажан алат за политичке покрете, од борбе против расне сегрегације у Сједињеним Америчким Државама до подршке људским правима током апартхејда у Јужној Африци.
Бојкот се користи и данас као метода притиска против корпорација, влада и појединаца који доносе неправедне одлуке или се понашају на штету ширих друштвених група.
Овај облик протеста, који је започео као локална иницијатива у ирском друштву, временом је постао важан глобални феномен. Његова снага лежи у томе што омогућава обичним људима да се супротставе моћним структурама без насиља, користећи економске методе и друштвену солидарност.
