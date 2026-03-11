Сазнајте годину када ћете се обогатити: Нумеролошки хороскоп датума рођења открива паре

Извор:
Информер
11.03.2026
11:28
Једноставном нумеролошком методом можете сазнати свој "лично број богатства", који вам показује када су шансе за финансијски успјех.
Многи људи цијели живот раде за ситниш, а не знају да им датум рођења може открити када ће доћи до богатства.
Сабирате све цифре свог датума рођења док не добијете једноцифрен број. На примјер, ако сте рођени 15.08.1982, рачунате овако: 1+5+0+8+1+9+8+2 = 34, а потом 3+4 = 7. Ваш број богатства је седмица.
Сваки број носи различите судбине у погледу новца:
Ви сте лидери и богатство долази рано, обично прије 30. године, ако покренете нешто своје.
Новац долази кроз брак, партнерства или породично насљеђе.
Имате среће с новцем, али пазите да не трошите превише. Чувајте се коцке.
Обогатићете се тек у средњим годинама, кроз озбиљан рад и труд.
Ваш успјех долази кроз храбре одлуке, као што је селидба или животна промјена.
Паре су у некретнинама или породичном бизнису. Ваш "ћуп са златом" је ту.
Идеје и иновације вам доносе богатство, нарочито кроз интернет.
Најмоћнији број за новац. Суђено вам је да будете богати, али баланс је кључ.
Ваше богатство долази из хуманитарног рада или кроз помоћ другима.
Још један трик који богати људи често користе.
Никада не дозволите да вам новчаник буде потпуно празан. Увијек оставите једну новчаницу коју не трошите, јер она привлачи друге паре.
