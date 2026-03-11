Logo
Large banner

Сазнајте годину када ћете се обогатити: Нумеролошки хороскоп датума рођења открива паре

Извор:

Информер

11.03.2026

11:28

Коментари:

0
Сазнајте годину када ћете се обогатити: Нумеролошки хороскоп датума рођења открива паре
Фото: Централна банка

Једноставном нумеролошком методом можете сазнати свој "лично број богатства", који вам показује када су шансе за финансијски успјех.

Многи људи цијели живот раде за ситниш, а не знају да им датум рођења може открити када ће доћи до богатства.

Како се то рачуна?

Сабирате све цифре свог датума рођења док не добијете једноцифрен број. На примјер, ако сте рођени 15.08.1982, рачунате овако: 1+5+0+8+1+9+8+2 = 34, а потом 3+4 = 7. Ваш број богатства је седмица.

Сваки број носи различите судбине у погледу новца:

Број 1

Ви сте лидери и богатство долази рано, обично прије 30. године, ако покренете нешто своје.

Број 2

Новац долази кроз брак, партнерства или породично насљеђе.

Број 3

Имате среће с новцем, али пазите да не трошите превише. Чувајте се коцке.

Број 4

Обогатићете се тек у средњим годинама, кроз озбиљан рад и труд.

Број 5

Ваш успјех долази кроз храбре одлуке, као што је селидба или животна промјена.

Број 6

Паре су у некретнинама или породичном бизнису. Ваш "ћуп са златом" је ту.

Број 7

Идеје и иновације вам доносе богатство, нарочито кроз интернет.

Број 8

Најмоћнији број за новац. Суђено вам је да будете богати, али баланс је кључ.

Број 9

Ваше богатство долази из хуманитарног рада или кроз помоћ другима.

Још један трик који богати људи често користе.

Никада не дозволите да вам новчаник буде потпуно празан. Увијек оставите једну новчаницу коју не трошите, јер она привлачи друге паре.

(информер)

Подијели:

Тагови :

новац

Хороскоп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Велики новац стиже за ове знакове: Звијезде им спремају изненађење

Занимљивости

Велики новац стиже за ове знакове: Звијезде им спремају изненађење

1 д

0
Нова правила: Колико новца смијете пренијети преко границе БиХ?

БиХ

Нова правила: Колико новца смијете пренијети преко границе БиХ?

2 д

1
Њемачка дијели чекове и до 2.000 евра: Многи Срби могу добити овај износ

Свијет

Њемачка дијели чекове и до 2.000 евра: Многи Срби могу добити овај износ

2 д

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Задржавамо новац од Украјинаца док се не разјасни власништво

3 д

0

Више из рубрике

Мачка

Занимљивости

Ево како се мачке увијек дочекају на ноге

3 ч

0
Храна

Занимљивости

Менаџер је одвео своју асистенткињу на пословни ручак, оно што је она урадила изненадила је многе

4 ч

0
Horoskop

Занимљивости

Хороскоп за сриједу: Ови знакови треба да успоре

6 ч

0
Поново се појавило створење судњег дана: Објављен драматичан снимак

Занимљивости

Поново се појавило створење судњег дана: Објављен драматичан снимак

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

08

СИПА упозорава на кружење лажних мејлова!

13

45

Истрага трагедије у Шушњарима: Син погођен с три хица, отац имао рану на глави

13

39

Жељка Цвијановић затражила хитно изјашњење Предсједништва о Резолуцији Бахреина

13

26

Милановић о безбједносној политици ЕУ: Европа је чопор кућних мачака

13

21

Клокић у посјети МСП Италије, предложено организовање привредне мисије Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner