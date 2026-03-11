Logo
Хороскоп за сриједу: Ови знакови треба да успоре

11.03.2026

07:38

Horoskop
Фото: Pexels

Ево шта звијезде предвиђају за сриједу, 11. март 2026. године.

Ован

Посао: Важно је да се данас држите свог плана. Избјегавајте нагле потезе јер ситнице могу да искомпликују ствари.

Љубав: У везама је потребно стрпљење. Слободни могу осјетити привлачност према некоме из свог пословног окружења.

Здравље: Могућа напетост у раменима и врату.

Бик

Посао: Стабилан дан у коме можете завршити задатке који дуго чекају. Ваша истрајност доноси резултате.

Љубав: Мир и сигурност у везама доносе задовољство. Слободни могу започети озбиљнији разговор са неким новим.

Здравље: Добро, али вам је потребно више вежбања.

Близанци

Посао: Комуникација је кључна. Дан је добар за преговоре и размјену идеја.

Љубав: Флерт и хумор доносе опуштену атмосферу.

Здравље: Ментални умор због превише информација.

Рак

Посао: Емоције могу утицати на радну атмосферу. Останите фокусирани на задатке који су пред вама.

Љубав: Блискост и разумијевање јачају везу.

Здравље: Осјетљив стомак и потреба за одмором.

Лав

Посао: Имате прилику да покажете иницијативу. Рад са другима доноси боље резултате него рад самостално.

Љубав: Желите пажњу и топлину. Разговор са партнером може вам побољшати расположење.

Здравље: Енергија је добра, али пазите на умор.

Дјевица

Посао: Одличан дан за организацију, планирање и бављење детаљима.

Љубав: Стабилан и миран дан у везама. Слободни могу упознати некога преко посла.

Здравље: Варење осјетљиво на стрес.

Вага

Посао: Дипломатија вам данас доноси предност. Добар је дан за договоре.

Љубав: Блага енергија у везама. Слободни могу добити занимљиву поруку.

Здравље: Потребна вам је равнотежа између обавеза и одмора.

Шкорпија

Посао: Интуиција вам помаже да доносите одлуке. Не дијелите планове са превише људи.

Љубав: Емоције су дубоке. Искрен разговор доноси олакшање.

Здравље: Ментални умор, потребно вам је више сна.

Стријелац

Посао: Нови предлог или идеја могу вас подстаћи да размислите о промјени.

Љубав: Спонтаност и хумор јачају односе.

Здравље: Енергија је добра, али пазите на темпо.

Јарац

Посао: Фокусирајте се на одговорности и дугорочне циљеве. Дан је продуктиван.

Љубав: Емоције су дубље него што показујете.

Здравље: Напетост у леђима и врату.

Водолија

Посао: Идеје су јаке, али им је потребна јасна структура пре него што се могу реализовати.

Љубав: Потребан је искрен разговор и отвореност.

Здравље: Ментална исцрпљеност, потребан вам је одмор.

Риба

Посао: Интуиција вам помаже да рјешите ситуацију која другима дјелује компликовано.

Љубав: Емотивна и нежна енергија. Односи се продубљују.

Здравље: Мир и тишина вам помажу да се регенеришете.

(индекс)

