Маск попустио под притиском: Ево како да забраните Гроку да вам "дира" фотографије

Извор:

Б92

11.03.2026

08:30

Коментари:

0
Илон Маск
Фото: Таnjug/AP Photo/Markus Schreiber

Корисници су сада у могућности да спријече Грок да користи њихове фотографије за обуку или модификацију, али и овдје постоји зачкољица.

Након бројних критика на рачун приватности корисника, друштвена мрежа X (некадашњи Твитер) коначно је увела функцију која омогућава корисницима да спријече АИ четбот Грок да користи њихове фотографије за обуку или модификацију. Ипак, стручњаци упозоравају да ово рјешење није идеално.

Корисници сада у подешавањима профила могу пронаћи опцију која експлицитно забрањује платформи да користи визуелни садржај (фотографије и видео снимке) за "учење" вјештачке интелигенције. Ово долази након контроверзи гдје је Грок генерисао фотореалистичне, а често и проблематичне слике на основу корисничких података.

Иако на први поглед дјелује као побједа за приватност, технолошки аналитичари истичу неколико кључних недостатака:

Опција је "Opt-out", а не "Opt-in": То значи да је функција аутоматски укључена. Уколико сами не уђете у подешавања и не искључите је, X подразумева да има вашу дозволу за коришћење ваших слика.

Ilon Mask

Наука и технологија

Маск позван на испитивање у тужилаштво

Шта је са старим објавама: Још увијек није потпуно јасно да ли се ова забрана односи ретроактивно на сав садржај који је Грок већ "индексирао" и искористио за тренинг модела у претходним мјесецима.

Само за веб кориснике: За сада се чини да је опцију најлакше пронаћи путем десктоп верзије сајта, док мобилне апликације на одређеним оперативним системима и даље касне са ажурирањем ових подешавања.

Како да заштитите своје слике?

Да бисте проверили статус ове опције, потребно је да одете у u Settings and privacy -> Privacy and safety -> Грок, а потом одштиклирајте поље које дозвољава коришћење ваших података и медија за обуку АИ модела.

Овај потез Илона Маска долази у тренутку када се ЕУ регулатори све строже опходе према технолошким гигантима због начина на који прикупљају податке за развој вјештачке интелигенције без јасног пристанка корисника.

(б92)

Грок

Илон Маск

Мобилни телефон

Коментари (0)
