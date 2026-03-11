Logo
Невјероватно! Научници реконструисали филмове из мозгова мишева

Спутник Србија

11.03.2026

Миш
Фото: Pixabay/Ralphs_Fotos

Научници су успјели да реконструишу кратке филмске клипове на основу можданих активности мишева који су гледали видео снимке, у оквиру истраживања чији је циљ боље разумијевање начина на који животиње доживљавају свијет.

Реконструисани снимци су „пикселизовани“, али пружају увид у то како су мишеви обрађивали видео записе људи који учествују у различитим спортовима, укључујући гимнастику, јахање и рвање, преноси Гардијан.

Истраживачи су навели да је рад још у раној фази, али очекују да би даљи напредак технологије могао да омогући детаљније проучавање перцепције животиња и да пружи нове увиде у начин на који њихови мозгови реагују на околину.

Кључни дио истраживања представља програм вјештачке интелигенције који је развијен да предвиди како се електрична активност у визуелном кортексу мозга миша мијења у зависности од онога што животиња види.

Визуелни кортекс прима податке са мрежњаче и претвара их у кохерентан приказ окружења.

Током експеримента научници су инфрацрвеним ласером биљежили активност неурона у визуелном кортексу док су мишеви гледали десетосекундне филмске клипове. Затим су у програм вјештачке интелигенције уносили празне видео записе и постепено мијењали слике док програм није произвео обрасце мождане активности који одговарају онима забиљеженим код мишева.

Леблебија

Наука и технологија

Научници успјешно узгојили леблебије у мјесечевој прашини: Резултат је импресиван!

Резултати истраживања објављени су у часопису еЛифе.

Због слабијег вида мишева у поређењу са људима, реконструисани снимци вјероватно никада неће бити потпуно јасни као оригинални видео записи, али научници процјењују да би њихова резолуција у будућности могла да буде вишеструко побољшана.

Научници такође наводе да би даља истраживања могла да омогуће реконструкцију цјелокупног видног поља животиње, анализом мождане активности изазване сигналима из оба ока.

Научник Џоел Бауер са Универзитета у Лондону истиче да би слична истраживања на људима могла да отворе питања приватности, посебно ако би технологија омогућила реконструкцију не само онога што људи виде, већ и онога што замишљају.

Према његовим ријечима, истраживање би у будућности могло да пружи дубљи увид у искуства животиња, укључујући оно што виде у сновима, да ли их заваравају оптичке илузије или како реагују на одређене супстанце.

(спутник србија)

