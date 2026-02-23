Logo
Кинески научници направили генетски модификован парадајз са аромом кокица

Извор:

Спутник Србија

23.02.2026

13:34

Коментари:

0
Парадајз
Фото: Pixabay/Mauro_B

Научници у источној кинеској провинцији Џеђанг развили су генетски модификован парадајз са аромом кокица, преносе данас медији.

У стакленику истраживачког центра узгаја се парадајз који изгледа обично, али има изненађујуће сладак мирис и арому кокица са путером.

То није резултат случајног укрштања, већ прецизне измене у геному парадајза, при чему су потиснута два гена одговорна за сузбијање ароматичних једињења.

Након тога је парадајз почео да емитује карактеристичан мирис врхунске мирисне риже, сличан свјежим кокицама са путером, пренео је сајт Сцмп.

Zec

Наука и технологија

Руски научници дошли до великог открића: Зечја кожа подстиче убрзано зарастање рана

Парадајз је међу повртарским културама са највећим приносом на свијету, а само Кина је 2023. године произвела више од 70 милиона тона, што је више од трећине глобалне производње.

Умјесто да покушају да обнове традиционални укус парадајза, тим кинеских и аустралијских истраживача се окренуо мирисном пиринчу као инспирацији.

"Људи воле ароматизовани пиринач, а његова продајна цијена је виша од цијене обичног пиринча", навео је званичник Института за биотехнолошка истраживања у лабораторији Сјангху, Сју Шенгчун.

(спутник србија)

