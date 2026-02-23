Руски научници дошли до великог открића: Зечја кожа подстиче убрзано зарастање рана

Извор:
Спутник Србија
23.02.2026
07:05
Коментари:0
Тим научника са Белгородског државног универзитета (БелСУ) направио је облогу направљену од зечје коже и антисептика који подстиче убрзано зарастање рана и смањује ожиљке, саопштила је прес-служба универзитета.
Према ријечима научника, биомембрана коју су створили је порозни сунђер који се натапа 10-процентним раствором повидон-јода. Ово се ради непосредно прије наношења на повреду, смањујући ризик од инфекције и убрзавајући зарастање рана, истиче се у саопштењу.
Према саопштењу, разликује се од постојећих мембрана по томе што је направљен од цијеле зечје коже, не само од колагена, тако да садржи и друге супстанце корисне за зарастање рана, објаснила је Дарија Костина, ванредни професор Катедре за фармакологију и клиничку фармакологију на Медицинском институту Белгородског државног универзитета.
„Колаген који се користи у другим типовима мембрана може се добити из рибе или крупне стоке. Ово ограничава употребу таквих мембрана код одређених група пацијената због њихове веће алергености од облога добијених од зечје коже“, додала је она.
Хроника
Познат идентитет жене коју је свирепо убио партнер: На тијелу било више убодних рана?
Ефикасност метода зарастања рана научници су проверили на лабораторијским мишевима: експеримент је показао да је код животиња које су лијечене применом биомембране дужина ожиљка била за 62,7 одсто мања него у контролној групи, наводи се у саопштењу.
Према ријечима научника, овај метод лијечења рана може се примјенити на било који тип спољашњих повреда, укључујући и хроничне (на примјер, трофични чир), односно оне које се стварају код пацијената са дијабетесом, венском инсуфицијенцијом, као и код опекотина и у последњим стадијумима смрзавања.
„Ова биомембрана намјењена је за лијечење практично свих врста рана, осим инфицираних. За ране са знацима инфекције потребни су други састојци и друга структура мембране“, закључила је Костина.
Истраживање је спроведено у сарадњи са експерименталном компанијом „Владмива“ и Институтом за фармакологију живих система Белгородског државног универзитета, као дио програма „Иновативна рјешења у агроиндустријском комплексу“ свјетски познатог истраживачког и развојног центра. Изум је заштићен патентом Руске Федерације.
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
2 д0
Наука и технологија
6 д0
Здравље
1 седм0
Наука и технологија
20 ч0
Наука и технологија
20 ч0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму