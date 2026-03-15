Logo
Large banner

Мислите да су вам поруке тајне? Велика заблуда о заштити на мрежама

Аутор:

АТВ

15.03.2026

13:04

Коментари:

0
Фото: Unsplash

Фраза о енкрипцији од краја до краја постала је најчешћи маркетиншки трик којим нас убјеђују да су наше поруке на апликацијама као што је Воцап потпуно безбиједне.

Већина корисника вјерује да нико, па ни саме компаније или владе, не могу да виде њихов садржај. Ипак, истина је много сложенија јер ова заштита има озбиљне пропусте које већина људи потпуно занемарује.

Гдје престаје ваша приватност?

Главни проблем је у томе што енкрипција штити поруку само док она путује интернетом од вас до примаоца. Чим порука стигне на телефон особе којој сте писали, она постаје потпуно незаштићена. Ако неко украде телефон вашем пријатељу или он одлучи да услика ваш разговор, никаква технологија вас не може спасити. Такође, компаније попут Мете и даље скупљају ваше метаподатке, што значи да знају с ким причате, колико често и са које локације.

Још једна велика опасност су резервне копије (бацкапс) на Google Дриве или иклоуд сервисима. Често се дешава да су саме поруке закључане, али да њихове копије у облаку немају исту врсту заштите. То значи да хакери или провајдери могу приступити вашим старим разговорима чак и ако је апликација на папиру сигурна. На примјер, на Воцапу морате ручно укључити опцију за шифроване резервне копије да бисте били заштићени.

Да ли су апликације попут Телеграма заиста сигурне?

Многи корисници прелазе на Телеграм вјерујући да је он сигурнији, али то је једна од највећих заблуда у свијету технологије. Код ове апликације поруке су заштићене само између вашег телефона и њиховог сервера, гдје се чувају у видљивом облику. Да бисте имали праву заштиту од краја до краја на Телеграму, морате посебно покренути тајни чет, што скоро нико не ради.

Иако је енкрипција неопходна и подиже ниво безбедности, она није чаробни штит који вас чини невидљивим. Да бисте заиста били сигурни, морате комбиновати технологију са личним опрезом и провјером свих подешавања приватности. Запамтите да оног тренутка када кликнете на дугме пошаљи, контрола над том поруком више није искључиво у вашим рукама, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

poruke

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

38

Нападнута америчка војна база у Багдаду

18

33

Дарко и пријатељи се окупили око слике његовог брата: ''Ја те носим у срцу рођени мој..''

18

19

Српској пјевачици отказала страна тијела

18

17

Велики пожар у Трнову, ватрогасце чека бесана ноћ

18

14

Додик: Српска је снажна колико су јаке породице и жене које чувају наше вриједности

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner