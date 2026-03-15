Мислите да су вам поруке тајне? Велика заблуда о заштити на мрежама

АТВ
15.03.2026
13:04
Фраза о енкрипцији од краја до краја постала је најчешћи маркетиншки трик којим нас убјеђују да су наше поруке на апликацијама као што је Воцап потпуно безбиједне.
Већина корисника вјерује да нико, па ни саме компаније или владе, не могу да виде њихов садржај. Ипак, истина је много сложенија јер ова заштита има озбиљне пропусте које већина људи потпуно занемарује.
Главни проблем је у томе што енкрипција штити поруку само док она путује интернетом од вас до примаоца. Чим порука стигне на телефон особе којој сте писали, она постаје потпуно незаштићена. Ако неко украде телефон вашем пријатељу или он одлучи да услика ваш разговор, никаква технологија вас не може спасити. Такође, компаније попут Мете и даље скупљају ваше метаподатке, што значи да знају с ким причате, колико често и са које локације.
Свијет
Израелски министар спољних послова открио да ли ће бити преговора са Ираном
Још једна велика опасност су резервне копије (бацкапс) на Google Дриве или иклоуд сервисима. Често се дешава да су саме поруке закључане, али да њихове копије у облаку немају исту врсту заштите. То значи да хакери или провајдери могу приступити вашим старим разговорима чак и ако је апликација на папиру сигурна. На примјер, на Воцапу морате ручно укључити опцију за шифроване резервне копије да бисте били заштићени.
Многи корисници прелазе на Телеграм вјерујући да је он сигурнији, али то је једна од највећих заблуда у свијету технологије. Код ове апликације поруке су заштићене само између вашег телефона и њиховог сервера, гдје се чувају у видљивом облику. Да бисте имали праву заштиту од краја до краја на Телеграму, морате посебно покренути тајни чет, што скоро нико не ради.
Иако је енкрипција неопходна и подиже ниво безбедности, она није чаробни штит који вас чини невидљивим. Да бисте заиста били сигурни, морате комбиновати технологију са личним опрезом и провјером свих подешавања приватности. Запамтите да оног тренутка када кликнете на дугме пошаљи, контрола над том поруком више није искључиво у вашим рукама, преноси Телеграф.
Свијет
5 ч0
Здравље
5 ч0
Друштво
6 ч0
Регион
6 ч0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
2 д0
Наука и технологија
2 д0
