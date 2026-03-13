Озбиљно упозорење за кориснике Андорида: Ваш телефон може бити хакован за 45 секунди

АТВ

АТВ

13.03.2026

15:24

Коментари: 0

0
Фото: Pexels/JÉSHOOTS

Безбједносни стручњаци открили су критичну ману у МедиаТек чиповима која погађа чак 25 одсто Андроид телефона широм свијета. Овај пропуст омогућава хакерима да извуку најосјетљивије податке, укључујући шифре, поруке и криптовалуте, за мање од једног минута.

Проблем је толико озбиљан да нападачима не треба никакав вирус, већ само кратак физички приступ вашем уређају.

ilu-kisa-vjetar-150925

Друштво

Погледајте како се креће олујни облаци: Метео радар открива када киша стаје

Како хакери упадају у ваш телефон?

Истраживачки тим из компаније Ледгер демонстрирао је напад на популарном Нотхинг ЦМФ Пхоне 1 моделу, гдје су за само 45 секунди успјели да провале ПИН код. Повезивањем телефона на обичан лаптоп путем УСБ кабла, они су заобишли главне безбједносне баријере прије него што се оперативни систем уопште подигне. На овај начин, хакери добијају главне кључеве за дешифровање цјелокупне меморије телефона.

Оно што највише плаши јесте чињеница да напад не захтјева инсталирање сумњивих апликација нити било какву интеракцију корисника са екраном.

Једном када хакери извуку кључеве, они могу офлајн да читају ваше податке, чак и ако је телефон касније искључен или заштићен лозинком.

TUZBA TUZBE SUD SUDNICA PRESUDA

Хроника

Злостављао оца, па му смрскао главу сјекиром: Ево колику казну је добио

Подаци из популарних дигиталних новчаника попут Кракена, Trust Walleta и Phantoma директно су угрожени овим пропустом.

Ко је угрожен и шта треба да урадите?

На удару су првенствено Андроид телефони средње и ниже категорије који користе МедиаТек процесоре и Трустониц сигурносни систем.

МедиаТек је већ послао исправку свим произвођачима телефона (Самсунг, Шаоми, Реалме и други), али је проблем у томе што корисници морају сами да инсталирају ажурирање. Док не добијете најновије ажурирање, ваш уређај је рањив.

Стручњаци упозоравају да паметни телефони никада нису ни били замишљени као непробојни сефови за дигиталну имовину.

6390cf002efb5 Gorivo

Економија

Цијене горива између Бањалуке и Лакташа различите - ево гдје је најјефтиније

Ако чувате битне лозинке или криптовалуте на телефону, провјерите подешавања и одмах инсталирајте свако доступно ажурирање система. Не остављајте телефон без надзора, јер је буквално једна минута довољна да останете без свега што имате на њему, преноси Телеграф.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Palata predsjednika Republike Srpske, Banjaluka, Milorad Dodik

Друштво

Из Кабинета предсједника Српске уплаћена средства за водовод у Пребиловцима

3 ч

0
Ruža cvijet

Култура

Преминула позната глумица: Глумила у серији ''Круна''

3 ч

0
Републичко јавно тужилаштво РС

Хроника

Службенику тужилаштва предложен притвор, осумњичен за трговину утицајем

3 ч

0
Дарко Лазић

Сцена

Дарко Лазић тражио да му се брат сахрани са микрофоном

3 ч

0

Више из рубрике

Мјесец планета

Наука и технологија

НАСА ускоро планира мисију на Мјесец

7 ч

0
Инстаграм: Мета уводи нову функцију

Наука и технологија

Инстаграм: Мета уводи нову функцију

8 ч

0
Калифорнијско дивље цвијеће преживјело сушу брзом еволуцијом

Наука и технологија

Калифорнијско дивље цвијеће преживјело сушу брзом еволуцијом

11 ч

0
Болница магнет

Наука и технологија

Руски научници открили нову технологију за рано откривање деменције и Алцхајмерове болести

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

35

Ђани хитно оперисан

18

34

Јоџирова жена Ирена Радуловић проговорила о експлицитној фотографији

18

27

Цвијановић: Лагумџија манипулише и упорно заобилази уставне процедуре

18

20

У основним и средњим школама у Хрватској забрањени мобилни телефони

18

06

Сијарто: Балтик игра како Зеленски свира, Будимпешта брани свој суверенитет

