Озбиљно упозорење за кориснике Андорида: Ваш телефон може бити хакован за 45 секунди

13.03.2026
15:24
Безбједносни стручњаци открили су критичну ману у МедиаТек чиповима која погађа чак 25 одсто Андроид телефона широм свијета. Овај пропуст омогућава хакерима да извуку најосјетљивије податке, укључујући шифре, поруке и криптовалуте, за мање од једног минута.
Проблем је толико озбиљан да нападачима не треба никакав вирус, већ само кратак физички приступ вашем уређају.
Погледајте како се креће олујни облаци: Метео радар открива када киша стаје
Истраживачки тим из компаније Ледгер демонстрирао је напад на популарном Нотхинг ЦМФ Пхоне 1 моделу, гдје су за само 45 секунди успјели да провале ПИН код. Повезивањем телефона на обичан лаптоп путем УСБ кабла, они су заобишли главне безбједносне баријере прије него што се оперативни систем уопште подигне. На овај начин, хакери добијају главне кључеве за дешифровање цјелокупне меморије телефона.
Оно што највише плаши јесте чињеница да напад не захтјева инсталирање сумњивих апликација нити било какву интеракцију корисника са екраном.
Једном када хакери извуку кључеве, они могу офлајн да читају ваше податке, чак и ако је телефон касније искључен или заштићен лозинком.
Злостављао оца, па му смрскао главу сјекиром: Ево колику казну је добио
Подаци из популарних дигиталних новчаника попут Кракена, Trust Walleta и Phantoma директно су угрожени овим пропустом.
На удару су првенствено Андроид телефони средње и ниже категорије који користе МедиаТек процесоре и Трустониц сигурносни систем.
МедиаТек је већ послао исправку свим произвођачима телефона (Самсунг, Шаоми, Реалме и други), али је проблем у томе што корисници морају сами да инсталирају ажурирање. Док не добијете најновије ажурирање, ваш уређај је рањив.
Стручњаци упозоравају да паметни телефони никада нису ни били замишљени као непробојни сефови за дигиталну имовину.
Цијене горива између Бањалуке и Лакташа различите - ево гдје је најјефтиније
Ако чувате битне лозинке или криптовалуте на телефону, провјерите подешавања и одмах инсталирајте свако доступно ажурирање система. Не остављајте телефон без надзора, јер је буквално једна минута довољна да останете без свега што имате на њему, преноси Телеграф.рс.
