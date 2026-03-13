Logo
Инстаграм: Мета уводи нову функцију

13.03.2026

10:25

Фото: Pexels

Платформа Инстаграм годинама је ограничавала начине на које корисници могу дијелити линкове, допуштајући их углавном кроз сторије, рилсе или у опису профила.

Само за верификоване кориснике

Ипак, то би се ускоро могло промијенити јер је Мета започела тестирање кликабилних линкова унутар описа објава, засад само за кориснике који имају претплату "Meta Verified".

Функцију, за којом су креатори садржаја дуго тражили рјешење, примијетила је блогерка Андреа Валериа. Она је подијелила снимке екрана на којима се види да је у објаву могла убацити кликабилни линк ка својој страници на Substack.

Према њеним ријечима, апликација је приказала поруку да је могуће подијелити до десет линкова мјесечно.

Из Мете су за портал Енгадгет потврдили да тестирају ову опцију међу претплатницима на "Meta Verified", али нису открили колико корисника тренутно има приступ нити да ли ће функција бити доступна свима.

Ограничење дијељења линкова

Занимљиво је да се линк у објави појављује у мобилној верзији Инстаграма, док се исти пост на веб верзији платформе још увијек приказује без кликабилног линка.

Ограничавање дијељења линкова дуго је било карактеристично за Инстаграм и управо је то довело до развоја цијелог низа сервиса за “линк у биографији”, попут Линктрее, који креаторима омогућавају да пратиоце усмјере на вањске странице.

Ако Мета ову функцију уведе шире, могла би значајно промијенити начин на који креатори комуницирају с публиком, иако би ограничење од десет линкова мјесечно и даље могло задржати потребу за таквим алатима.

Ово тестирање такође је дио ширег приступа компаније Мета да дијељење линкова повеже с плаћеним опцијама.

Наиме, компанија је недавно експериментисала и на платформи Фејсбук, гд‌је је разматрала ограничавање дијељења линкова за креаторе који немају претплату на "Meta Verified".

Инстаграм

