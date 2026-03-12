Logo
Антибиотици могу да наруше цријевну флору и до осам година

Извор:

Спутник Србија

12.03.2026

07:11

Таблете
Фото: Pixabay/frolicsomepl

Сваки циклус коришћења антибиотика може дугорочно да оштети корисне бактерије у организму, а нова студија Универзитета у Упсали показује да ти ефекти могу да трају и до осам година, наводи се у часопису „ Nature Medicine“.

Иако су антибиотици од кључног значаја за лијечење инфекција, поред уобичајених нежељених дејстава, они могу да униште и корисне бактерије у организму, док истовремено доприносе развоју отпорних „лоших“ бактерија, пренијела је АНСА.

Истраживачи са Универзитета у Упсали анализирали су податке из шведског регистра лијекова и повезали их са детаљном мапом цревног микробиома 14.979 одраслих особа.

„Видјели смо да употреба антибиотика прије четири до осам година и даље утиче на састав тренутног микробиома. За неке врсте антибиотика, чак и један циклус оставља трагове“, рекао је аутор студије Габријел Балданзи.

Doktor

Наука и технологија

Откривена супербактерија, отпорна на антибиотике

Истраживачи су примјетили да ефекти нису исти за све антибиотике наводећи да клиндамицин, флуорохинолони и флуклоксацилин изазивају највеће промјене у микробиому, док је пеницилин В, имао минималан и краткотрајан ефекат.

Координатор студије Туве Фал истакао је да резултати пружају важне клиничке смјернице.

„Студија може да помогне у дефинисању будућих препорука за употребу антибиотика, посебно када се бира између два једнако ефикасна лијека, од којих један има слабији утицај на цријевни микробиом.“



