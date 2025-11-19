Натпросјечна употреба антибиотика у БиХ

Извор:
СРНА
19.11.2025
16:09
Коментари:0
Потрошња антибиотика у БиХ, као и у осталим земљама Балкана, премашује просјек земаља ЕУ, а њихова употреба изразито је порасла током пандемије вируса корона, истакнуто је на округлом столу "Заједно градимо свијест о антимикробној резистенцији" у Сарајеву поводом Свјетске седмице свијести о отпорности микроорганизама на лијекове.
На панел-дискусији, у којој су учествовали представници Агенције за безбједност хране БиХ, академске заједнице и Свјетске здравствене организације, упозорено је на чињеницу да је све теже лијечити инфекције узроковане резистентним бактеријама.
Истакнуто је и да прекомјерна употреба и злоупотреба антибиотика доприноси ширењу антимикробне резистенције, односно способности микроорганизама да развију отпорност на антимикробне лијекове који се користе у лијечењу инфекција, саопштено је из Агенције за безбједност хране БиХ.
Тенис
Гренд слем шампион се повлачи због проблема са менталним здрављем
У саопштењу је наглашено да се отпорност на антимикробне лијекове развија не само у хуманој медицини него и у пољопривреди, првенствено у сточарству, због чега је потребан јединствен и координисан приступ.
На скупу је истакнуто да је развој нових антибиотика спор, дуготрајан и финансијски захтјеван процес, што додатно отежава борбу против антимикробне резистенције, а да БиХ нема усвојен програм за борбу против отпорности микроорганизама на лијекове.
Директор Агенције Санин Танковић нагласио је важност мултидисциплинарног дјеловања, те истакао да је примјена приступа јединственог здравља једини адекватан одговор на растућу глобалну пријетњу по здравље људи узроковану антимикробном резистенцијом.
Тенис
1 ч0
Србија
1 ч0
Хроника
1 ч0
Економија
1 ч0
Најновије
Најчитаније
17
31
17
21
17
09
17
05
16
52
Тренутно на програму