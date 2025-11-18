Ове три навике озбиљно оштећују ваш мозак

Извор:
Иако можда улажете значајна средства у додатке прехрани и посебне дијете за побољшање здравља мозга, неке наизглед безазлене свакодневне навике могу тихо наносити штету.
Неуролог др Бинг из болнице Хенри Форд у Детроиту упозорава на три уобичајене праксе које могу имати озбиљне посљедице, укључујући и повећан ризик од можданог удара.
Масажни пиштољи постали су популарни због сједилачког начина живота, али др Бинг савјетује опрез. Иако су намијењени опуштању, њихова неправилна употреба на подручју врата може довести до можданог удара.
"Не бих користио масажни пиштољ на свом врату", упозорио је др Бинг. "Кичма и каротидне артерије у врату налазе се релативно близу површине. Оне снабдјевају мозак крвљу, али су рањиве на оштећења која могу настати понављајућим силама смицања масажног пиштоља. То може повећати ризик од артеријске дисекције, пукнућа зида артерије, нарочито код особа чији су крвни судови већ ослабљени. Посљедица може бити стварање крвног угрушка, блокирање протока крви и мождани удар."
Љекар упозорава да ту опасности не завршавају.
"Многи људи имају плакове у каротидним артеријама, а да тога нису свјесни. Снажне вибрације или директан притисак могу покренути плак и узроковати да угрушак отпутује у мозак, што може довести до исхемијског можданог удара."
Једна од најчешћих навика које могу наштетити мозгу јест слушање прегласне музике. Таква пракса не оштећује само слух, већ може имати и озбиљне посљедице за мозак те повећати ризик од деменције.
"Не пуштам музику гласно у ушима. Некад сам то чинио, али више не", рекао је др Бинг.
"Гласна музика није само лоша за уши, већ и за мозак. Чак и благи губитак слуха удвостручује ризик од деменције, док га тешки губитак слуха повећава петероструко. Када се мозак мучи с обрадом звука, преусмјерава своје когнитивне ресурсе с памћења и размишљања, што убрзава когнитивни пад. Звукови изнад 85 децибела, слични градском промету, могу поступно узроковати оштећења, док изложеност нивоима изнад 100 децибела, као на гласним концертима или слушалицама на максималној гласноћи, може довести до трајног губитка слуха у само 15 минута."
Истраживање Универзитета Охио Стате из 2018. године, објављено у часопису еНеуро, потврдило је да гласна музика исцрпљује когнитивне ресурсе, штети памћењу и размишљању те дугорочно може придонијети развоју деменције.
Иако се може чинити пристојним задржати кихање у јавности, та је навика потенцијално опасна и у ријетким случајевима може довести до анеуризме у мозгу.
"Кихање ствара висок унутарњи притисак, виши од притиска у аутомобилској гуми", објашњава др Бинг. "Задржавање тог притиска гура га у осјетљива подручја те може узроковати пукнуће бубњића, оштећење крвних судова, па чак и улазак ваздуха у прсни кош. У ријетким случајевима нагли пораст притиска може довести до пукнућа крвних судова у мозгу, што узрокује субарахноидно или интракранијално крварење, нарочито код особа које имају анеуризме или ослабљене артерије. Најсигурнији приступ јест пустити кихање да природно изађе и притом покрити уста и нос.
