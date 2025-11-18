Logo
Да ли је добро пити сваки дан овај сок? Експерти откривају

Б92

18.11.2025

16:58

Да ли је добро пити сваки дан овај сок? Експерти откривају
Фото: Polina Tankilevitch/Pexels

Познат као својеврсни еликсир здравља, сок од целера је освјежавајући напитак препун витамина, минерала и воде, а једињења која садржи могу да имају бројне здравствене предности.

Веома је важно знати шта се тачно дешава у тијелу приликом његове редовне конзумације, пише Хелт.

Хидратација и енергија

Пошто се састоји од чак 95 одсто воде, сок од целера одличан је савезник у одржавању хидратације тијела. Једна шоља сока обезбјеђује и добру дозу калијума, електролита кључног за равнотежу течности у организму, што помаже тијелу да остане хидрирано и пуно енергије.

Стабилан шећер у крви

За разлику од многих воћних сокова, сок од целера садржи веома мало шећера и угљених хидрата, што значи да неће изазвати нагли скок нивоа шећера у крви.

Штавише, може допринијети одржавању здравих нивоа шећера побољшавајући осјетљивост на инсулин.

Умјерен садржај магнезијума помаже да се глукоза ефикасније транспортује у мишићне ћелије, обезбјеђујући стабилнију енергију током дана.

Боља контрола шећера у крви смањује ризик од упала које могу довести до дијабетеса и срчаних болести.

Снажан борац против упала

Целер је богат извор антиоксиданата, једињења која штите ћелије од оштећења. Посебно се истиче апигенин, природни антиоксиданс са потенцијалним антиканцерогеним својствима.

Иако нека истраживања сугеришу да може ограничити оштећење ћелија, смањити ширење ћелија рака и побољшати ефекте хемотерапије, важно је напоменути да су ти резултати добијени у лабораторијским условима и да су потребна даља клиничка испитивања.

Помоћ код високог притиска

Конзумација сока од целера може помоћи у снижавању крвног притиска. Неке студије показују да једињења из целера помажу у одржавању крвних судова проширенима и проходнима. Целер такође има благе диуретичке ефекте, што значи да помаже тијелу да се ослободи вишка течности, а то додатно доприноси снижавању притиска.

Могући ризици и нуспојаве

Иако је сок од целера здрав напитак за већину људи, постоје и одређени ризици. Целер садржи једињења звана псоралени, која код неких особа могу повећати осјетљивост коже на сунце.

Такође, неки људи могу бити алергични на протеин профилин, што може изазвати реакције попут свраба, осипа или отицања, а у тежим случајевима и потешкоће с дисањем.

Због високог садржаја витамина К, који подстиче згрушавање крви, сок од целера може смањити ефикасност лијекова за разрјеђивање крви.

Важно је напоменути и да се цијеђењем сока уклања већина влакана, чиме се губе неке од пробавних предности које нуди цијели целер, преноси Б92.

