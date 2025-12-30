Додик: Дан Републике - 9. јануар, без обзира на оспоравања

Извор:
30.12.2025
Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да је 9. јануар Дан Републике Српске, без обзира на оне који желе то да оспоравају на различите начине.
"Оно што је суштина Републике Српске јесте дан њеног настанка, а то је несумњиво 9. јануар", поручио је Додик.
Он је додао да се зато Дан републике и обиљежава тог датума, без обзира на покушаје да то буде оспорено.
"Нигдје на свијету никоме није забрањивано обиљежавање дана њихових република и институција, али овдје се отишло далеко да се види докле можемо да будемо понижени. Зато је било неопходно окупити се око Републике Српске и недозволити да нам на тај дан униште Републику и наше самопоуздање", рекао је Додик за Срну.
Он је навео да ће Дан Републике бити обиљежен низом активности, попут отварања нове болнице у Требињу, свечаним пријемом, академијом и дефилеом.
