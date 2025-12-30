Logo
Сека Алексић открила са којим поремећајем се бори, исто има и Дејвид Бекам

30.12.2025

13:17

Пјевачица Сека Алексић је на друштвеним мрежама открила да пати од опсесивно-компулсивног поремећаја, а убрзо су јој се у коментарима јавили људи који се боре са истим проблемом.

Сека је на друштвеној мрежи „X“ објавила вијест која је изазвала велику пажњу јавности. Пјевачица је потврдила да има опсесивно-компулсивни поремећај (ОКП), односно ОЦД на енглеском језику.

“Јесам вам рекла да имам ОЦД?!”, упитала је Сека своје пратиоце, чиме је покренула лавину коментара, с обзиром на то да је велики број људи упознат са овим проблемом јер се и сами боре са њим.

684f16836f6b2 iran izrael

Свијет

Иран: Одговор на било какву агресију биће суров

Иначе, опсесивно-компулсивни поремећај је ментално стање које карактеришу нежељене, упорне мисли (опсесије) које изазивају анксиозност, као и понављајуће радње које особа осјећа да мора да изведе како би ублажила тај страх.

Опсесивно-компулсивни поремећај (ОКП/ОЦД) је честа болест од које пате и многе познате личности попут Дејвида Бекама и Рафаела Надала.

(гранд тв)

Сека Алексић

Болест

