Бијељина прелази на привремено финансирање

30.12.2025
12:13
Коментари:0
Град Бијељина улази у 2026. годину без усвојеног буџета, односно од 1. јануара на снагу ступа привремено финансирање, јер градоначелник није доставио приједлог буџета у скупштинску процедуру у законском року, саопштено је из Скупштине града.
Режим привременог финансирања може имати негативне посљедице по реализацију планираних пројеката, финансирање јавних установа, подршку спорту, култури и социјалној заштити, као и по подстицаје пољопривреди, младима и инвестицијама, наводи се у саопштењу.
Из Скупштине града Бијељина позивају градоначелника да без одгађања достави Приједлог буџета у скупштинску процедуру и јавно објасни разлоге кашњења како би се што прије створили услови за усвајање буџета и обезбиједило редовно функционисање града.
"Грађани Бијељине заслужују да град има на вријеме усвојен буџет, реалан и одговоран, јер је то предуслов за стабилно функционисање јавних служби и квалитет живота свих суграђана", истиче се у саопштењу.
Из Скупштине града подсјећају да је градоначелник био дужан да Приједлог буџета достави најкасније до 15. децембра.
Иако је Нацрт буџета добио сагласност 7. новембра, материјал је у скупштинску процедуру упућен тек 1. децембра, док приједлог буџета за идућу годину до данас није достављен.
Скупштина града је на редовној сједници, одржаној 15. децембра, усвојила Нацрт буџета, настојећи да обезбиједи минимум предуслова за даљу процедуру.
Без достављеног приједлога буџета Скупштина града није у могућности да оконча поступак усвајања буџета у законом предвиђеним роковима, наводи се у саопштењу.
