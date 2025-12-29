Прослављена дјечија Нова година у Приједору

Извор:
АТВ
29.12.2025
19:45
Коментари:0
Манифестацију „Приједорска зима 2025“ употпунила је прослава Дјечије Нове године, на којој су се најмлађи суграђани уз пјесму и игру дружили у центру града. Ипак, поред пакетића највише су се обрадовали Дједу Мразу.
" Радујем се пакетићима и Новим годинама.“
- Мој најдражи је празник Нова година", кажу млади Приједорчани.
„И ове године много пакетића, много дјеце, много садржаја и наравно све то уз велике осмијехе. Желимо вам сретну и успјешну Нову годину, живи и здрави нам били", каже Дјед Мраз.
Подршку овој лијепој новогодишњој причи дала је Градска управа, која је ове године обезбиједила више од 1.000 пакетића.
"Град Приједор ће у сваком случају наставити да подржава ову манифестацију и да у свакој години одваја све више и више новаца за нашу дјецу и манифестације које служе да се најмлађи проведу односно да се увеселе", каже Бранко Мудринић, шеф Кабинета градоначелника Приједора
Уз осмијехе, игру и вјеру у Дједа Мраза малишани су послали поруку, да су дјечија срећа и радост оно што празницима даје прави смисао.
Економија
2 ч0
Бања Лука
2 ч1
Регион
3 ч0
Економија
3 ч3
Градови и општине
3 ч0
Градови и општине
3 ч0
Градови и општине
11 ч0
Градови и општине
1 д0
Најновије
Најчитаније
22
19
22
17
22
15
22
10
22
02
Тренутно на програму