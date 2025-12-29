Logo
Large banner

Прослављена дјечија Нова година у Приједору

Извор:

АТВ

29.12.2025

19:45

Коментари:

0
Прослављена дјечија Нова година у Приједору
Фото: АТВ

Манифестацију „Приједорска зима 2025“ употпунила је прослава Дјечије Нове године, на којој су се најмлађи суграђани уз пјесму и игру дружили у центру града. Ипак, поред пакетића највише су се обрадовали Дједу Мразу.

" Радујем се пакетићима и Новим годинама.“

- Мој најдражи је празник Нова година", кажу млади Приједорчани.

„И ове године много пакетића, много дјеце, много садржаја и наравно све то уз велике осмијехе. Желимо вам сретну и успјешну Нову годину, живи и здрави нам били", каже Дјед Мраз.

Подршку овој лијепој новогодишњој причи дала је Градска управа, која је ове године обезбиједила више од 1.000 пакетића.

"Град Приједор ће у сваком случају наставити да подржава ову манифестацију и да у свакој години одваја све више и више новаца за нашу дјецу и манифестације које служе да се најмлађи проведу односно да се увеселе", каже Бранко Мудринић, шеф Кабинета градоначелника Приједора

Уз осмијехе, игру и вјеру у Дједа Мраза малишани су послали поруку, да су дјечија срећа и радост оно што празницима даје прави смисао.

Подијели:

Тагови:

djed mraz

paketići

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Солари доживљавају судбину смиља

Економија

Солари доживљавају судбину смиља

2 ч

0
"Поклон" за празнике: На хиљаде станова у Бањалуци освануло без гријања

Бања Лука

"Поклон" за празнике: На хиљаде станова у Бањалуци освануло без гријања

2 ч

1
Дјечак тешко повријеђен док је бацао петарде: Ампутирали му два прста

Регион

Дјечак тешко повријеђен док је бацао петарде: Ампутирали му два прста

3 ч

0
Из Индије дошао у Бањалуку због посла и боље будућности: Плату шаље кући, а научио и српски

Економија

Из Индије дошао у Бањалуку због посла и боље будућности: Плату шаље кући, а научио и српски

3 ч

3

Више из рубрике

Дио општине Билећа без воде: ''У питању је велики квар, на терену смо''

Градови и општине

Дио општине Билећа без воде: ''У питању је велики квар, на терену смо''

3 ч

0
Код Требиња пронађена већа количина минско-експлозивних средстава

Градови и општине

Код Требиња пронађена већа количина минско-експлозивних средстава

3 ч

0
ТЕ Гацко се вратило на мрежу

Градови и општине

ТЕ Гацко се вратило на мрежу

11 ч

0
Билећани празничну бајку направили својим рукама

Градови и општине

Билећани празничну бајку направили својим рукама

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

19

Словенци запрепаштени: Опљачкано и уништено преко 100 гробова

22

17

Државна дума: Напад на Путинову резиденцију не смије остати без одговора

22

15

Чеда Јовановић признао да живи са Ацом, показао шта раде заједно

22

10

Нешто се чудно дешава на ушћу Неретве, стручњак забринут: "Никад их није било тако мало"

22

02

Црвена звезда добила позив од НБА

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner