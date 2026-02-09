Logo
Машиновође у Шпанији започињу штрајк широм земље након смртоносних несрећа

Извор:

СРНА

09.02.2026

08:53

Машиновође у Шпанији започињу штрајк широм земље након смртоносних несрећа
Фото: Pixabay

Машиновође у Шпанији ступили су у тродневни штрајк, тражећи већу безбједност жељезничког система.

Семаф, синдикат машиновођа, захтијева запошљавање више особља, као и веће инвестиција и боље одржавање жељезничке мреже.

Безбједносним провјерама, након два судара откривени су кварови и проблеми са одржавањем на многим жељезничким рутама.

Штрајк је услиједио након двије жељезничке несреће у јануару, од којих се једна десила у Адамузу, јужном региону, у којој је погинуло 46 људи, а друга у близини Барселоне, гдје је машиновођа погинуо, а десетине су повријеђене.

Шпански премијер Педро Санчез требало би да буде испитан у парламенту ове седмице због кварова у жељезничком систему.

Тагови:

Шпанија

Штрајк

