Машиновође у Шпанији започињу штрајк широм земље након смртоносних несрећа

Извор:
СРНА
09.02.2026
08:53
Машиновође у Шпанији ступили су у тродневни штрајк, тражећи већу безбједност жељезничког система.
Семаф, синдикат машиновођа, захтијева запошљавање више особља, као и веће инвестиција и боље одржавање жељезничке мреже.
Безбједносним провјерама, након два судара откривени су кварови и проблеми са одржавањем на многим жељезничким рутама.
Штрајк је услиједио након двије жељезничке несреће у јануару, од којих се једна десила у Адамузу, јужном региону, у којој је погинуло 46 људи, а друга у близини Барселоне, гдје је машиновођа погинуо, а десетине су повријеђене.
Шпански премијер Педро Санчез требало би да буде испитан у парламенту ове седмице због кварова у жељезничком систему.
