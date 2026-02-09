Logo
Отац убио кћерку у Аустрији, тијела седмицама лежала неоткривена

Извор:

Индекс

09.02.2026

08:09

Отац убио кћерку у Аустрији, тијела седмицама лежала неоткривена
Фото: Pexels

У Аустријском Велсу 51-годишњи мушкарац је усмртио своју 19-годишњу кћер, а затим починио самоубиство, а злочин је остао неоткривен седмицама. Породична трагедија изашла је на вид‌јело тек након што су пронађена њихова тијела у одвојеним становима, пише аустријски Хојте.

Тијела пронађена седмицама касније

Отац и кћи, обоје мађарског поријекла, сматрани су несталима, а пронађени су три дана након што је њихов нестанак пријављен полицији.

Полиција је прво у стану 19-годишњакиње у градској четврти Вимпасинг пронашла њено голо тијело, које је већ било у поодмаклој фази распадања. На њему нису уочене вањске повреде. Убрзо након тога, и отац је пронађен мртав у свом стану, удаљеном десетак минута хода, а стање тијела било је слично.

Сумња се на гушење

Криминалистичка полиција претпоставља да је отац убио своју кћер прије неколико седмица, највјеројатније гушењем. Вјерује се да си је непосредно након тога одузео живот. Опроштајно писмо није пронађено, па поузданих сазнања о мотиву нема. Међутим, истражитељи сумњају да би улогу могле играти болест или инвалидитет кћери.

Случај закључен, мотив остаје тајна

Злочин је откривен још 26. јануара, а полиција га сада сматра ријешеним. Докази прикупљени на мјестима догађаја, као и обдукција, искључили су учествовање трећих особа.

(Индекс)

ubistvo i samoubistvo

Аустрија

