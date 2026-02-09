Срушио се војни хеликоптер: Сви су мртви

Извор:
09.02.2026
Јуришни хеликоптер AH-1S Cobra јужнокорејске војске срушио се данас током тренажног лета у округу Гапјонг на сјеверу земље, а у несрећи су погинула два члана посаде, саопштила је јужнокорејска војска.
Хеликоптер се срушио око 11.00 часова, али разлози несреће за сада нису утврђени, наводи се у саопштењу, преноси Ројтерс.
Два члана посаде су евакуисана у најближу медицинску установу, али недуго по пријему проглашени су мртвима.
Јужнокорејска војска је обуставила операције свих хеликоптера AH-1S након несреће и формирала тим за хитне интервенције како би истражила узрок пада војне летjелице.
Хеликоптер који се срушио коришћен је за обуку и увjежбавање процедура за хитно слijетање без гашења мотора, саопштила је војске Јужне Кореје.
