Срушио се војни хеликоптер: Сви су мртви

Извор:

Агенције

09.02.2026

07:41

Коментари:

0
Хеликоптер
Фото: Pexels

Јуришни хеликоптер AH-1S Cobra јужнокорејске војске срушио се данас током тренажног лета у округу Гапјонг на сјеверу земље, а у несрећи су погинула два члана посаде, саопштила је јужнокорејска војска.

Хеликоптер се срушио око 11.00 часова, али разлози несреће за сада нису утврђени, наводи се у саопштењу, преноси Ројтерс.

Два члана посаде су евакуисана у најближу медицинску установу, али недуго по пријему проглашени су мртвима.

Јужнокорејска војска је обуставила операције свих хеликоптера AH-1S након несреће и формирала тим за хитне интервенције како би истражила узрок пада војне летjелице.

Хеликоптер који се срушио коришћен је за обуку и увjежбавање процедура за хитно слijетање без гашења мотора, саопштила је војске Јужне Кореје.

Јужна Кореја

pao helikopter

Коментари (0)
