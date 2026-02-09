Logo
Нико никада ово није урадио у Супербоулу!

Нико никада ово није урадио у Супербоулу!
Фото: Tanjug/AP/Godofredo A. Vásquez

Док траје расплет и завршница Супербоула 60, добили смо и новог рекордера, јер оно што је урадио кикер Сијетл Сихокса Џејсон Мајерс није нико никада урадио у историји финала НФЛ-а.

Наиме, шутер Сихокса је на 5:35 прије краја погодио пети филд гол на утакмици, из исто толико покушаја.

Постао је први човјек који је реализовао пет удараца у једном мечу за Ломбардијев трофеј.

Притом, имао је и двије реализације екстра поена, што му је укупно донијело чак 17 освојених поена у овом финалу.

То није довољно за МВП признање, али јесте за улазак у историју ове игре, јер је урадио нешто што нико никада није прије њега.

