Нико никада ово није урадио у Супербоулу!

Извор:
Б92
09.02.2026
07:21
Коментари:0
Док траје расплет и завршница Супербоула 60, добили смо и новог рекордера, јер оно што је урадио кикер Сијетл Сихокса Џејсон Мајерс није нико никада урадио у историји финала НФЛ-а.
Наиме, шутер Сихокса је на 5:35 прије краја погодио пети филд гол на утакмици, из исто толико покушаја.
Постао је први човјек који је реализовао пет удараца у једном мечу за Ломбардијев трофеј.
Притом, имао је и двије реализације екстра поена, што му је укупно донијело чак 17 освојених поена у овом финалу.
То није довољно за МВП признање, али јесте за улазак у историју ове игре, јер је урадио нешто што нико никада није прије њега.
Jason Myers drills his 5th field goal of the game, a new Super Bowl record!— NFL (@NFL) February 9, 2026
Super Bowl LX on NBC
Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/9OiXZTCWW7
Остали спортови
5 ч0
Остали спортови
5 ч0
Остали спортови
1 д0
Свијет
3 д0
Свијет
14 ч0
Свијет
15 ч0
Свијет
17 ч0
Свијет
17 ч0
Најновије
Најчитаније
12
40
12
38
12
37
12
18
12
07
Тренутно на програму