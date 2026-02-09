Logo
МУП на ногама због отмице Кајмакоског: Бјегунци опкољени у шуми код Руме

Телеграф

Телеграф

09.02.2026

08:30

МУП Србије на ногама због отмице Кајмакоског: Бјегунци опкољени у шуми код Руме
Фото: Printscreen/Instagram

Драматична отмица познатог пјевача Даниела Кајмакоског (43) подигла је на ноге цјелокупан безбједносни апарат Србије.

Док полиција трага за двојицом турских држављана који су након удеса побјегли у атаре око Руме, у акцију су укључене најелитније јединице Министарства унутрашњих послова.

Познати пјевач након изјаве коју је дао у полицији налази се са својом породицом.

Ко је све учествовао у акцији?

У циљу проналаска отмичара и осигуравања безбједности, на терену је ангажовано више стотина припадника различитих служби:

Управа криминалистичке полиције: Оперативци који су први уочили сумњиво возило и пратили га од самог центра Београда.

Служба против организованог криминала.

Жандармерија: Специјалне јединице које блокирају шири рејон и врше физичку претрагу неприступачног терена.

Сектор за ванредне ситуације и Гранична полиција: Контролишу кључне тачке и граничне прелазе како би спријечили бјекство осумњичених из државе.

Daniel Kajmakoski otmica video snimak

Сцена

Овдје је пронађен отети Даниел Кајмакоски: Држали му пиштољ на глави

Саобраћајна полиција (Испостава Рума): Патрола која је директно интервенисала и покушала да заустави возило пре удеса.

Служба за специјалне истражне методе : Пружа техничку подршку у лоцирању путем савремених уређаја.

Потера уз термовизију и псе

Бјегунци, који су Кајмакоског држали под пријетњом пиштољем и захтијевали откуп од 20.000 евра, искористили су мрак и удес код искључења за Руму како би побјегли у поља. Полиција у претрази користи:

Службене псе обучене за трагање у отвореним просторима.

Термовизијску опрему (дронове и ручне камере) која детектује топлоту тијела у мраку.

Хронологија драме

Подсјетимо, отмица је извршена око 00:50 часова у Карађорђевој улици у Београду. Нападачи су турски држављани који су жртви пријетили смрћу породице, тврдећи да су њихови саучесници већ испред пјевачевог стана. Након филмске потјере преко Новог Београда и аутопута, отмичари су изгубили контролу над "Волвом" и ударили у банкину.

Кајмакоски 1

Србија

Детаљи отмица Даниела Кајмакоског: Турци га везали и тражили 20.000 евра, па слупали ауто у Руми

Кајмакоски је пронађен везаних руку у слупаном возилу. Иако је одбио љекарску помоћ, доведен је у просторије београдске полиције ради давања исказа.

Више јавно тужилаштво у Београду руководи истрагом и наложило је хитно прикупљање свих доказа ради идентификације и хапшења починилаца.

Огласили се из ПР тима пјевача

“Драги пријатељи, вијест да је Даниел Кајмакоски био киднапован у близини Бетон хале у Београду је тачна. Причала сам са Даниелом, добро је. Послије ноћи проведене у полицији, сада је кући. Оно што можемо да потврдимо је да полиција трага за непознатим починиоцима који су странци, који су га везали и возили у његовом аутомобилу тражећи му 20.000 евра. Возили су према Руми, када је саобраћајна полиција покушала да их заустави. Возило је ударило у банкину, киднапери су изашли из аутомобила и побјегли. Даниел је послије тога био неколико сати у полицијској станици. Од оног што сам чула од Даниела у кратком разговору, чини ми се да се веома смирено и храбро суочио са киднаперима. Сада му је потребан мир и у интересу полицијске истраге неће давати изјаве. Хвала од срца свим добрим људима који су се јавили и брину о њему”, рекли су испред његовог ПР тима.

(Телеграф)

