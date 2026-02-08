Тјелохранитељ Зорана Ђинђића: Убиство се није десило како пресуда описује

Извор:
Милан Веруовић, бивши тјелохранитељ убијеног премијера Србије Зорана Ђинђића, и Горан Милић, бивши припадник ЈСО гостовали су у емисији "Пулс Србије" на Курир телевизији.
Веруовић је рекао да је убиство Ђинђића није обичан атентат, већ терористички акт.
"Милорад Улемек Легија није убица, он је организовао све, тако пише и у оптужници", рекао је Веруовић, и додао да ми 21 годину не знамо ко је убио предсједника Владе Србије.
"Ја могу да тврдим да то није урађено онако како то званична пресуда говори, Звездана Јовановића не доводе никакви материјални трагови у везу са тиме. Није извршена реконструкција догађаја која би потврдила све ово. Од тога се 20 година удаљавамо. Све вријеме постоји медијски притисак. Суд не може да доноси одлуке на један рационалан и праведан начин, јер је под притиском и све је било под инжињерингом", казао је он.
Веруовић тврди да Звездан Јовановић никада није доведен на лице мјеста, те да никада није показао пушку којом је убијен Зоран Ђинђић, како се писало.
"Та пушка није дошла у специјални суд, ми заправо не знамо из које пушке је извршен атентат. Докази постоје од самог почетка. Вјештачење је потврдило да ни један од пронађених трагова не могу да се доведу у везу са Звезданом. Неко је извршни поступак води по налогу већ осуђених и ја са тим не могу да се помирим", рекао је Веруовић.
Горан Милић био је посљедња особа која је отишла у посјету Милораду Улемеку Легији, како каже, желио је да види свог команданта који му је остао у сјећању као стуб цијеле јединице.
"Очекивао сам да ћу га таквог видјети, то је једна стабилна личност, он је изгледао веома лијепо. Дочекао ме је у легионарском одијелу, причали смо доста о Легији странаца. Питао ме је како је сада, док ми је био командант, нисмо имали прилике за овакве разговоре. Боље је изгледао него у јединици. Знао сам га као човјека, био је стуб ЈСО-а. Он је сваку мету знао, у тешким ситуацијама се веома добро сналазио и доста је помагао људима око себе", испричао је Милић.
Каже да се у Легију странаца улазило тешко и да је постојао читав тим стручњака који се бавио процјењивањем личности.
"У Легију не може свако да уђе, а из ње излазите као комплетна личност и као чврст човјек. Излазите одатле као један комплетан војник. Ако се јаве психолошке посљедице, тај човјек се одмах пензионише, Француска се са тим не игра", каже Милић.
На првој потјерници, послије атентата на Зорана Ђинђића, није стајало име Милорада Улемека као осумњичени дјела, Веруовић каже да је постављен накнадно од стране људи који су вршили притисак јавности.
"Истог дана смо имали списак имена лице која су извршила злочин, ја не могу да расправљам о томе али они су медијски већ пресуђени и сумњам да ће било када скинути љагу са имена. Питање је сада за читаво друштво: да ли ћемо тумарати по тим причама или лажима. Да ли смо ми таоци тога, већ 20 година", каже Веруовић и додаје:
"Најбитнији су докази који су аргументовани. Да ли стварно метак који прође кроз човјека може да не садржи трагове крви или ДНК? Наше повреде које су настале су различите. Премијер је имао десетоструко већу повреду од мене. Чак ни опушци не садрже ДНК".
