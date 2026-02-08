Научници: Одвратна навика могла би да вас заштити од Алцхајмерове болести

Слободно удахните мирис сопственог прдежа - научници кажу да би то могло да вам помогне у превенцији Алцхајмерове болести.

Истраживачи са Медицинског факултета Универзитета Џонс Хопкинс открили су да водоник-сулфид - хемијско једињење које мирише на покварена јаја и које се избацује приликом испуштања гасова - може да заштити мождане ћелије које старе од когнитивног пропадања и Алцхајмерове болести, која се у САД дијагностикује код око 500.000 нових пацијената сваке године.

"Наши нови подаци чврсто повезују старење, неуродегенерацију и ћелијску сигнализацију путем водоник-сулфида и других гасовитих молекула унутар ћелије," рекла је др Бинди Пол, ванредна професорка на овом престижном медицинском центру и коауторка студије, која је објављена у часопису "Просидингс оф д Нешнал Академи оф Сајенсис".

За ово пионирско истраживање, научници су користили генетски модификоване мишеве који опонашају Алцхајмерову болест код људи.

Мишевима је убризгано једињење које преноси водоник-сулфид, названо NaGYY, које полако ослобађа молекуле гаса широм тијела.

Након 12 недјеља, научници су тестирали мишеве како би утврдили промјене у памћењу и моторичким функцијама, а резултати су били шокантни.

Тестови су открили да су се и когнитивне и моторичке функције побољшале за невјероватних 50 одсто у поређењу са мишевима који нису лијечени.

Глодари који су примили третман водоник-сулфидом били су физички активнији и показивали су боље памћење.

"Резултати су показали да се бихејвиоралне посљедице Алцхајмерове болести могу преокренути увођењем водоник-сулфида“, саопштио је истраживачки тим.

Људско тијело природно производи мале количине водоник-сулфида како би помогло у регулисању функција широм организма. Ензим који се зове гликоген-синтаза бета помаже у регулисању ћелијских процеса.

Већа концентранција код жена

Претходна истраживања показала су да женска надутост заправо има "значајно већу концентрацију“ водоник-сулфида него гасови код мушкараца - што значи да женски гасови имају "јачи интензитет мириса“ од мушких.

Нажалост, ниво водоник-сулфида опада са годинама.

Када је овај ензим одсутан, он почиње да се превише везује за други протеин који се зове Тау, према другој студији.

Када се пречесто повезују, Тау формира грудвице у неуронима које блокирају комуникацију између нервних ћелија и на крају доводе до њихове смрти.

"То доводи до пропадања и коначног губитка когниције, памћења и моторичких функција“, објаснио је истраживачки тим, а преноси "Њујорк пост".

Дакле, удисање мириса сопствене надутости добро је за вас.

Ови револуционарни резултати отворили су нова врата развоју лијекова који ће се борити против - а можда чак и једног дана побиједити - ноћну мору звану Алцхајмерова болест.