Logo
Large banner

Стомак памти све: Ово су разлике између гастритиса, рефлукса и чира

Извор:

АТВ

06.02.2026

11:32

Коментари:

0

Стомак памти стрес, нередовне оброке, брзу храну и лоше навике које годинама гура­мо под тепих. Зато се проблеми са варењем често јављају онда када их најмање очекујемо. Горушица, бол или надутост нису увијек безазлени сигнали, већ јасна порука организма да нешто није у реду.

О томе како настају гастритис, рефлукс и чир, те како да их разликујемо, за АТВ јутро говорио је начелник Клинике за гастроентерологију и хепатологију УКЦ Републике Српске др Александар Добровољски.

Рефлукс: Када се киселина враћа у једњак

Рефлуксна болест настаје када се кисели садржај из желуца враћа у једњак, гдје не би требало да буде.

„Када киселина доспије у једњак, долази до оштећења слузнице, упале и стварања ерозија“, објашњава др Добровољски.

Најчешћи симптоми су:

  • горушица,
  • печење у грудима,
  • бол у горњем дијелу стомака,
  • отежано гутање.

Због положаја бола, многи га мијешају са срчаним тегобама.

Рефлукс најчешће изазивају:

  • преобилни оброци,
  • алкохол и газирана пића,
  • љута и зачињена храна,
  • прекомјерна кафа,
  • стрес и нередован ритам живота.

Гастритис: Тихи почетак проблема

Гастритис је упала слузнице желуца, а симптоми у почетку могу бити благи.

„Први сигнал је надутост у горњем дијелу стомака. Ако се јаве бол, мучнина или тежина, то је знак да треба потражити љекарску помоћ“, каже др Добровољски.

Он упозорава да не треба чекати озбиљне симптоме попут повраћања или крварења, јер организам много раније шаље упозорења.

Чир: Озбиљније оштећење

Чир на желуцу или дванаестопалачном цријеву представља дубље оштећење слузнице.

Најчешћи узроци су:

  • дуготрајан гастритис,
  • бактерија Helicobacter pylori,
  • стрес,
  • честа употреба лијекова против болова.

Симптоми могу бити:

  • јак и упоран бол у желуцу,
  • мучнина,
  • губитак апетита,
  • у тежим случајевима крварење.

Стрес и лоше навике – главни окидачи

Савремени начин живота значајно утиче на здравље желуца.

„Мало спавамо, пијемо превише кафе, једемо обилно и зачињено, нервирамо се током дана. Све то доводи до поремећаја функције желуца и једњака“, објашњава др Добровољски.

Зато терапија није само у лијековима, већ и у промјени навика:

  • редовни и умјерени оброци,
  • мање кафе и алкохола,
  • више сна,
  • смањење стреса,
  • физичка активност.

Умјереност је кључ

Говорећи о исхрани, др Добровољски истиче да прерађено месо, попут салама и кобасица, може бити штетно ако се често конзумира.

„Дим, конзерванси и велике количине соли носе одређене здравствене ризике. Али рјешење није у потпуној забрани, већ у умјерености“, наглашава он.

Када се јавити љекару

Обратите пажњу на ове симптоме:

  • учестала горушица,
  • бол у горњем дијелу стомака,
  • надутост која не пролази,
  • мучнина,
  • губитак апетита.

Ако трају дуже вријеме, неопходан је преглед.

Подијели:

Тагови:

želudac

Чир на желуцу

Рефлукс

Гастритис

Александар Добровољски

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Јетра има сопствени биолошки сат: Како да ускладите оброке и сан

Здравље

Јетра има сопствени биолошки сат: Како да ускладите оброке и сан

2 ч

0
Буђење устајање истезање кревет

Здравље

Ова јутарња навика негативно утиче на желудац

1 мј

1
Ова пића никако немојте конзумирати на празан желудац

Здравље

Ова пића никако немојте конзумирати на празан желудац

1 мј

0
Ilustracija: Stomak, bolovi

Здравље

Вјеровало се да је ово пиће прави народни лијек за стомак и желудац

4 мј

0

Више из рубрике

bolest, zaraza, bolnica

Здравље

Доктори су јој говорили да умишља, онда је стигла језива дијагноза

2 ч

0
Јетра има сопствени биолошки сат: Како да ускладите оброке и сан

Здравље

Јетра има сопствени биолошки сат: Како да ускладите оброке и сан

2 ч

0
bolest, zaraza, bolnica

Здравље

СЗО открива: Трећина случајева рака може бити спријечена, ево на који начин

3 ч

0
Ноге масажа депилација

Здравље

Отицање ногу није безазлено: Може указивати на озбиљне здравствене проблеме

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

02

Општина Равно тврди да се имовина Манастира у Завали одузета национализацијом не користи и не даје у закуп

13

56

Успјешно завршена напредну обуку за обезбјеђење штићених личности

13

52

Минић: Дао сам налог министру да истражи приче о куповини гласова

13

50

Игокеа против Крке за Топ-8 Аба лиге

13

45

Вријеме кључан фактор за успјешну борбу против карцинома

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner