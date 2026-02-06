Стомак памти све: Ово су разлике између гастритиса, рефлукса и чира

Извор:
Стомак памти стрес, нередовне оброке, брзу храну и лоше навике које годинама гурамо под тепих. Зато се проблеми са варењем често јављају онда када их најмање очекујемо. Горушица, бол или надутост нису увијек безазлени сигнали, већ јасна порука организма да нешто није у реду.
О томе како настају гастритис, рефлукс и чир, те како да их разликујемо, за АТВ јутро говорио је начелник Клинике за гастроентерологију и хепатологију УКЦ Републике Српске др Александар Добровољски.
Рефлуксна болест настаје када се кисели садржај из желуца враћа у једњак, гдје не би требало да буде.
„Када киселина доспије у једњак, долази до оштећења слузнице, упале и стварања ерозија“, објашњава др Добровољски.
Најчешћи симптоми су:
Због положаја бола, многи га мијешају са срчаним тегобама.
Рефлукс најчешће изазивају:
Гастритис је упала слузнице желуца, а симптоми у почетку могу бити благи.
„Први сигнал је надутост у горњем дијелу стомака. Ако се јаве бол, мучнина или тежина, то је знак да треба потражити љекарску помоћ“, каже др Добровољски.
Он упозорава да не треба чекати озбиљне симптоме попут повраћања или крварења, јер организам много раније шаље упозорења.
Чир на желуцу или дванаестопалачном цријеву представља дубље оштећење слузнице.
Најчешћи узроци су:
Симптоми могу бити:
Савремени начин живота значајно утиче на здравље желуца.
„Мало спавамо, пијемо превише кафе, једемо обилно и зачињено, нервирамо се током дана. Све то доводи до поремећаја функције желуца и једњака“, објашњава др Добровољски.
Зато терапија није само у лијековима, већ и у промјени навика:
Говорећи о исхрани, др Добровољски истиче да прерађено месо, попут салама и кобасица, може бити штетно ако се често конзумира.
„Дим, конзерванси и велике количине соли носе одређене здравствене ризике. Али рјешење није у потпуној забрани, већ у умјерености“, наглашава он.
Обратите пажњу на ове симптоме:
Ако трају дуже вријеме, неопходан је преглед.
Тренутно на програму