Лавров: Алијанса се спрема за интервенцију у Украјини

Извор:

СРНА

06.02.2026

12:52

Коментари:

0
Фото: Танјуг/АП

НАТО се припрема за интервенциију у Украјини, упозорио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

"Оно што је /генерални секретар Алијансе Марк/ Руте навео у обраћању Врховној ради значи да се припрема интервенција", рекао је Лавров новинарима.

Према његовим ријечима, циљ предложених безбједносних гаранција за Кијев је да се сачувају тренутне власти Украјине.

"Другим ријечима, све је управо супротно од колективних гаранција у вези са којима смо се ми и Украјинци сагласили у априлу 2022. године.

То је тада било поштено, али сада су то гаранције за режим који Запад жели да сачува по сваку цијену, само да би наставио да уједа Русију", навео је Лавров.

Коментари (0)
