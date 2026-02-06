Лопови осуђени за крађу 170 награђених голубова: Голубарима 470.000 евра одштете

Извор:
Суд у Хаселту, 70 километара сјевероисточно од Брисела, осудио је осам чланова румунске банде лопова због крађе награђених голубова.
Мушкарци су дјеловали у Синт-Труидену и Хоселту, на истоку Белгије, Гробендонку и Браскату, на сјеверу Белгије, те у Остерзелеу, Алтеру и Бракелу, на истоку Белгије, преноси портал VRT.
Добили су затворске казне од шест до 30 мјесеци и морају да исплате одштету голубарима у укупном износу од 467.671 евро.
Између 2022. и јануара 2025. године масовно су крадени голубови у Фландрији, углавном од голубара који су недавно освојили међународне награде са својим птицама.
У мају прошле године, Савезна полиција Лимбурга успјела је да заплијени 170 украдених голубова у Румунији и на више адреса у Вилворду.
Захваљујући ДНК анализи, дио пронађених голубова враћен је својим власницима.
Приведено је осам осумњичених. Вођа банде, 46-годишњак из Вилворда, осуђен је на 30 мјесеци затвора и новчану казну од 1.600 евра.
Три његова саучесника добила су казне од 18, 20 и 24 мјесеца.
Четворица помагача нису присуствовала суђењу, а суд им је изрекао затворске казне од шест до 20 мјесеци.
Они су помагали у скривању и премјештању око 170 украдених голубова у Румунији.
Шест голубара је тражило укупну одштету од 1,8 милиона евра. Суд је на крају одредио одштету од 467.671 евро.
