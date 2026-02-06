Logo
Интернет преузимају АИ ботови

06.02.2026

12:09

Интернет преузимају АИ ботови
Фото: pexels/Tara Winstead

Виртуелни асистент OpenClaw, раније познат као Moltbot и Clawdbot, постао је симбол дубоке промјене која би ускоро могла из темеља да преобликује интернет. Мрежа више није само простор за људе – аутономни АИ ботови већ сада заузимају значајан дио саобраћаја, а њихов утицај убрзано расте.

Према новом извјештају компаније ТоллБит, уз податке које је доставила интернет-инфраструктурна фирма Акамаи, ботови засновани на вјештачкој интелигенцији већ чине примјетан удио глобалног веб промета. Истовремено се води све софистициранија “трка у наоружању”: ботови користе напредне технике како би заобишли заштите сајтова које би требало да их спријече у прикупљању садржаја.

Острво

Занимљивости

Продаје се Шакирино бивше острво на Бахамима

“У будућности ће већину интернет саобраћаја чинити ботови”, каже Тошит Панграхи, директор и суоснивач ТоллБита. “Не ради се само о ауторским правима – појавио се нови тип корисника интернета.”

Подаци показују да је у посљедњем кварталу 2025. сваки 31. посјетилац сајтова које прати ТоллБит био АИ бот, док је почетком године тај однос био један према 200. Више од 13 одсто ботова у истом периоду игнорисало је роботс.тxт фајлове, који би требало да ограниче њихово кретање по сајтовима, што представља раст од чак 400 одсто у само шест мјесеци.

Како сајтови покушавају да се одбране, ботови постају све “људскији” – неки се маскирају у обичне кориснике интернета, а њихово понашање је понекад готово немогуће разликовати од човјечијег. Истовремено, расте и број фирми које нуде алате за наплату приступа АИ ботовима, док друге иду у супротном правцу и прилагођавају садржај како би био видљив и привлачан вјештачкој интелигенцији.

зимске олимпијске игре 2026

Остали спортови

Зашто постоје Зимске олимпијске игре иако их није било у античкој Грчкој

“АИ мијења интернет какав познајемо”, поручују експерти. Исход овог сукоба, додају, одредиће не само изглед и функционисање мреже, већ и основна правила дигиталног пословања у годинама које долазе, преноси “ПЦпресс”.

