Зашто постоје Зимске олимпијске игре иако их није било у античкој Грчкој

06.02.2026
12:01
Коментари:0
Зимске олимпијске игре нису постојале у античкој Грчкој јер су античке Олимпијске игре настале у сасвим другачијем историјском, географском и климатском окружењу.
Оне су се одржавале у Олимпији, на простору данашње Грчке, гдје влада топла медитеранска клима. Због таквих услова, зимски спортови попут скијања, клизања или боб-санкања нису били познати, нити су се могли развити.
Антички Грци су се такмичили у дисциплинама које су биле повезане са свакодневним животом, војном обуком и развојем тјелесне снаге, као што су трчање, рвање, бацање копља и диска.
Обнављање Олимпијских игара крајем 19. вијека донијело је нову идеју олимпизма. Циљ модерних Олимпијских игара није био да се у потпуности копирају античке игре, већ да се њихова основна идеја - такмичење, заједништво и мир међу народима - прилагоди савременом свијету.
У том периоду, нарочито у сјеверној и средњој Европи, развијали су се зимски спортови који су постајали све популарнији и организованији. Скијање, клизање и хокеј на леду убрзо су добили међународни карактер и велики број учесника.
Због специфичних услова које захтијевају зимски спортови, било је немогуће организовати сва олимпијска такмичења на истом мјесту и у исто вријеме.
Снијег, лед и планински терени постали су неопходни за одржавање зимских дисциплина. Из тог разлога, Међународни олимпијски комитет је 1924. године одлучио да уведе Зимске олимпијске игре као посебан, али равноправан дио олимпијског покрета.
Иако Зимске олимпијске игре нису имале своје мјесто у античкој Грчкој, оне данас у потпуности припадају олимпијској традицији.
Оне чувају исти дух фер-плеја, поштовања и међународне сарадње, док истовремено одражавају разноликост савременог свијета и различите природне услове у којима људи живе.
На тај начин, Зимске олимпијске игре представљају логичан и природан развој олимпијске идеје.
Зимске олимпијске игре 2026. почињу данас 6. фебруара, у Милано–Кортини, а идеално је вријеме да провјерите колико добро познајете свијет зимских спортова, пишу Независне.
