Logo
Large banner

Тежак блам организатора на Зимским олимпијским играма: Прво такмичење прекинуто из бизарног разлога

04.02.2026

22:03

Коментари:

0
zimske olimpijske igre 2026. winter olympics games 2026 nestalo struje
Фото: Tanjug/AP/Rebecca Blackwell

Зимске олимпијске игре ће званично бити отворене у петак од 20.00 у Милану на стадиону Сан Сиро, али су прва такмичења званично почела већ ове сриједе, два дана прије церемоније отварања.

Снаге су у мјешовитим дубловима одмјериле екипе у карлингу, а организатори су се сусрели са великим пехом и доживјели велики блам, због којег им се смије читав свијет.

Познато је да су организатори били у правом "цајтноту" када је у питању организација Зимских олимпијских игара и да је све рађено у посљедњи час, док је хала за хокеј и даље право градилиште, са крановима около и све се поставља до посљедњих момената.

зимске олимпијске игре 2026

Остали спортови

Драма у Италији: Спријечен инцидент пред отварање Зимских олимпијских игара

Очигледно је све рађено на брзину и у дворани за карлинг, гдје је у једном моменту током мечева нестала струја. Тако су прекинути дуели Шведска - Кореја, Велика Британија - Норвешка, Канада - Чешка и Естонија - Швајцарска.

Послије неколико минута ријешен је проблем, па су се дуели наставили. До побједе су дошли Швеђани, Британци, Канађани и Швајцарци.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови:

ЗОИ 2026

зимске олимпијске 2026

Милано Кортина 2026

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Професор физичког представља Србију на ЗОИ: Био шампион државе у атлетици, сад је ред на скијање

Остали спортови

Професор физичког представља Србију на ЗОИ: Био шампион државе у атлетици, сад је ред на скијање

9 ч

0
spust lindzi von video povreda zimske olimpijske igre 2026

Остали спортови

Олимпијске игре 2026. "Спуст Линдзи Вон у Кортини велики ризик"

9 ч

0
Ко је Ања Илић, дјевојка која представља Србију на Зимским олимпијским играма? Већ исписала историју

Остали спортови

Ко је Ања Илић, дјевојка која представља Србију на Зимским олимпијским играма? Већ исписала историју

9 ч

0
zimske olimpijske igre 2026. winter olympic games

Остали спортови

Зимске олимпијске игре 2026: Спортска забава, али колико кошта?

9 ч

1

Више из рубрике

Рукометаши Борца спремни за наставак сезоне - Врањеш велико појачање

Остали спортови

Рукометаши Борца спремни за наставак сезоне - Врањеш велико појачање

5 ч

0
svesrpski kup pobednik

Остали спортови

Свесрпски куп за рукометаше: Трофеј Партизану

7 ч

0
incident zimske olimpijske igre 2026 winter olympics games 2026

Остали спортови

Драма у Италији: Спријечен инцидент пред отварање Зимских олимпијских игара

8 ч

0
Професор физичког представља Србију на ЗОИ: Био шампион државе у атлетици, сад је ред на скијање

Остали спортови

Професор физичког представља Србију на ЗОИ: Био шампион државе у атлетици, сад је ред на скијање

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Макронов савјетник у Москви: Договор око састанка?

22

59

Макрон о промени у односима између Европе и Русије: "То мора да буде припремљено.."

22

45

Дјевојка бизнисмена који је нађен мртав у потоку кључни свједок случаја: Огласио се и отац

22

39

Кошаркашице Леотара освојиле Куп Републике Српске

22

37

Кабинет предсједника Црне Горе: Премијер да смијени одговорне или да преузме одговорност

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner