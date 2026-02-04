Тежак блам организатора на Зимским олимпијским играма: Прво такмичење прекинуто из бизарног разлога

Снаге су у мјешовитим дубловима одмјериле екипе у карлингу, а организатори су се сусрели са великим пехом и доживјели велики блам, због којег им се смије читав свијет.

Познато је да су организатори били у правом "цајтноту" када је у питању организација Зимских олимпијских игара и да је све рађено у посљедњи час, док је хала за хокеј и даље право градилиште, са крановима около и све се поставља до посљедњих момената.

Очигледно је све рађено на брзину и у дворани за карлинг, гдје је у једном моменту током мечева нестала струја. Тако су прекинути дуели Шведска - Кореја, Велика Британија - Норвешка, Канада - Чешка и Естонија - Швајцарска.

Послије неколико минута ријешен је проблем, па су се дуели наставили. До побједе су дошли Швеђани, Британци, Канађани и Швајцарци.

(Телеграф)