Тежак блам организатора на Зимским олимпијским играма: Прво такмичење прекинуто из бизарног разлога

Зимске олимпијске игре ће званично бити отворене у петак од 20.00 у Милану на стадиону Сан Сиро, али су прва такмичења званично почела већ ове сриједе, два дана прије церемоније отварања.
Снаге су у мјешовитим дубловима одмјериле екипе у карлингу, а организатори су се сусрели са великим пехом и доживјели велики блам, због којег им се смије читав свијет.
Познато је да су организатори били у правом "цајтноту" када је у питању организација Зимских олимпијских игара и да је све рађено у посљедњи час, док је хала за хокеј и даље право градилиште, са крановима около и све се поставља до посљедњих момената.
Очигледно је све рађено на брзину и у дворани за карлинг, гдје је у једном моменту током мечева нестала струја. Тако су прекинути дуели Шведска - Кореја, Велика Британија - Норвешка, Канада - Чешка и Естонија - Швајцарска.
Послије неколико минута ријешен је проблем, па су се дуели наставили. До побједе су дошли Швеђани, Британци, Канађани и Швајцарци.
(Телеграф)
