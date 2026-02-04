Драма у Италији: Спријечен инцидент пред отварање Зимских олимпијских игара

Извор:
04.02.2026
Церемонија отварања Зимских олимпијских игара се приближава, а из Италије нам стижу вијести да је спријечен низ сајбер напада повезаних с Москвом.
Наиме, дигитални напади били су усмјерени на објекте италијанског Министарства вањских послова, укључујући и амбасаду у Вашингтону, као и на сајтове повезане са Зимским олимпијским играма и хотеле у Кортини.
Информације је потврдио и министар спољних послова Антонио Тајани који је додао како су ово биле акције руског поријекла.
Зимске олимпијске игре требало би почети касније ове седмице, а церемонија отварања заказана је за петак.
❄️ 🇮🇹 🇷🇺 Italy has thwarted a series of Russian cyberattacks targeting the Milan-Cortina Winter Olympics, the foreign minister said on Wednesday, as security operations ramp up just hours before the first sporting events ➡️ https://t.co/fRaGoG0iPg pic.twitter.com/6Zhk10IMyp— AFP News Agency (@AFP) February 4, 2026
Иначе, ови напади долазе само четири мјесеца након што су руски хакери украли стотине осјетљивих војних докумената који садрже детаље о осам база РАФ-а и Краљевске морнарице.
Такође, украли су и имена и мејл адресе запослених у Министарству одбране те их потом објавили на "дарк вебу".
Сајбер криминалци су до те базе фајлова дошли хаковањем извођача за одржавање и грађевинске радове којег користи Министарство одбране.
