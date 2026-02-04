Logo
Драма у Италији: Спријечен инцидент пред отварање Зимских олимпијских игара

Извор:

Кликс

04.02.2026

18:13

Фото: Facebook/MilanoCortina2026

Церемонија отварања Зимских олимпијских игара се приближава, а из Италије нам стижу вијести да је спријечен низ сајбер напада повезаних с Москвом.

Наиме, дигитални напади били су усмјерени на објекте италијанског Министарства вањских послова, укључујући и амбасаду у Вашингтону, као и на сајтове повезане са Зимским олимпијским играма и хотеле у Кортини.

Информације је потврдио и министар спољних послова Антонио Тајани који је додао како су ово биле акције руског поријекла.

Линдзи Вон

Остали спортови

Олимпијске игре 2026. "Спуст Линдзи Вон у Кортини велики ризик"

Зимске олимпијске игре требало би почети касније ове седмице, а церемонија отварања заказана је за петак.

Иначе, ови напади долазе само четири мјесеца након што су руски хакери украли стотине осјетљивих војних докумената који садрже детаље о осам база РАФ-а и Краљевске морнарице.

Такође, украли су и имена и мејл адресе запослених у Министарству одбране те их потом објавили на "дарк вебу".

Ања Илић

Остали спортови

Ко је Ања Илић, дјевојка која представља Србију на Зимским олимпијским играма? Већ исписала историју

Сајбер криминалци су до те базе фајлова дошли хаковањем извођача за одржавање и грађевинске радове којег користи Министарство одбране.

(Кликс)

