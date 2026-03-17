Битно: О положају особа са Дауновим синдромом

Извор:
АТВ
17.03.2026
14:15
'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о положају особа са Дауновим синдромом у Републици Српској, изазовима и могућностима инклузије.
За Битно говоре: Жељка Перишић Нинковић, директор Центра за подршку породицама дјеце и особа са потешкоћама 'Дајте нам шансу – Звјездице' из Бањалуке, Јелена Вилотић, предсједник Удружења 'Трачак наде' из Фоче, Милица Босанчић, дефектолог и Бернарда Самарџић Петровић, социјални радник при Центру за социјални рад Бањалука.
Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Драгана Божић.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
