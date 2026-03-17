Битно: О положају особа са Дауновим синдромом

Извор:

АТВ

17.03.2026

14:15

'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о положају особа са Дауновим синдромом у Републици Српској, изазовима и могућностима инклузије.

За Битно говоре: Жељка Перишић Нинковић, директор Центра за подршку породицама д‌јеце и особа са потешкоћама 'Дајте нам шансу – Звјездице' из Бањалуке, Јелена Вилотић, предсједник Удружења 'Трачак наде' из Фоче, Милица Босанчић, дефектолог и Бернарда Самарџић Петровић, социјални радник при Центру за социјални рад Бањалука.

Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Драгана Божић.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Више из рубрике

На ивици терена: Давис Бертанс

Емисије

На ивици терена: Давис Бертанс

2 д

0
Хвала што пушите: Комедија о дуванској индустрији

Емисије

Хвала што пушите: Комедија о дуванској индустрији

2 д

0
Арт радар: Умјетност прављења коктела и прича Горана Винчића Винче

Емисије

Арт радар: Умјетност прављења коктела и прича Горана Винчића Винче

3 д

0
енерго ново

Емисије

Енерго клуб: Одговори на најважнија енерго питања

3 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

42

Усвојена Резолуција о осуди и забрани промовисања и величања идеологије и симбола НДХ

16

40

Дебакл у Бриселу: Руте одбио да се састане са Денисом Бећировићем

16

37

Огласила се полиција о тешкој несрећи код зграде Владе

16

32

Када се сади које цвијеће по мјесецима?

16

31

Паника у школи у Шапцу, реаговала полиција

