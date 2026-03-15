На ивици терена: Давис Бертанс

Извор:

АТВ

15.03.2026

10:15

И даље смо у Дубајију и овог понедјељка доносимо причу о импресивном спортском путу Дависа Бертанса.

Љубимац навијача Партизана, послије осам година у НБА лиги, поново је у европској кошарци - Овај пут у улози ветерана, један је од стубова великог пројекта Дубаија.

Емисију уређују и воде Андреј Кнежевић и Иван Драгичевић.

'На ивици терена' понедјељак у 20 часова и 40 минута.

