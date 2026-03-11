Извор:
АТВ
11.03.2026
18:52
'ПарлАТВмент' о блискоисточном ратном сукобу. Како је америчко-израелски напад на Иран увукао читав регион у кризу?
Пријети ли опасност још веће ескалације?
Какве су економске посљедице рата?
Хоће ли цијене дивљати?
Које мјере подузети?
Емисију уређује и води Предраг Ћурковић.
‘ПарлАТВмент' четвртак у 20 часова и 10 минута.
