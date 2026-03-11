Logo
'ПарлАТВмент': О блискоисточном ратном сукобу

Извор:

АТВ

11.03.2026

18:52

pr id parla
Фото: atv

'ПарлАТВмент' о блискоисточном ратном сукобу. Како је америчко-израелски напад на Иран увукао читав регион у кризу?

Пријети ли опасност још веће ескалације?

Какве су економске посљедице рата?

Хоће ли цијене дивљати?

Које мјере подузети?

Емисију уређује и води Предраг Ћурковић.

‘ПарлАТВмент' четвртак у 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

