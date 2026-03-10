Logo
Битно: Дјеца и технологија

Извор:

АТВ

10.03.2026

09:24

Битно: Дјеца и технологија

'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о дјеци и технологији.

Како екрани утичу на говор, пажњу и учење?

За 'Битно' говоре: Јелена Голијанин, логопед, Мирјана Крчмар, педагог и Вања Чивчић, мајка која ће подијелити своја искуства.

Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Драгана Божић.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

