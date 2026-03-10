Битно: Дјеца и технологија

Извор:
АТВ
10.03.2026
09:24
'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о дјеци и технологији.
Како екрани утичу на говор, пажњу и учење?
За 'Битно' говоре: Јелена Голијанин, логопед, Мирјана Крчмар, педагог и Вања Чивчић, мајка која ће подијелити своја искуства.
Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Драгана Божић.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
