Битно: Упис имовине Српске православне цркве и физичких лица у ФБиХ

Извор:

АТВ

11.03.2026

15:38

'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о упису имовине Српске православне цркве и физичких лица у ФБиХ.

Имовина Српске православне цркве у појединим случајевима у земљишним књигама добија новог власника – државу.

Да ли је ријеч о административној процедури или тихом прекрајању власништва?

Чија је земља, ко одлучује о власништву и да ли је угрожена имовина Српске православне цркве и грађана?

За Битно говоре: Златко Кнежевић, бивши предсједник и судија Уставног суда БиХ и савјетник министра правде Републике Српске, Дејан Ђукановић, помоћник директора за послове надзора у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове, Драган Јошић, предсједник Удружења грађана 'Дом', Далибор Панић, генерални секретар Владе Републике Српске и Сања Бјелица Шаговновић, новинар и уредник 'Топ Портала'.

Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Весна Азић.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

