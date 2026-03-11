Ових пет хороскопских знакова губе новац кад стигне прољеће

Аутор:АТВ
Прољеће доноси промјене — не само у природи, већ и у финансијама.
Астролози често истичу да сезонске енергијске транзиције могу утицати и на наш однос према новцу, доношењу одлука и финансијском планирању. У овом периоду, посебно са промјенама планета попут Меркура и Венере, неки знаци могу бити под већим притиском који утиче на њихову способност да мудро троше, улажу или штеде. Стручњаци савјетују да је током прољећа посебно важно обратити пажњу на импулсивну потрошњу, лоше инвестиционе одлуке или једноставно превелик оптимизам када су у питању финансије.
Иако астролошке прогнозе никада нису апсолутна наука, ево пет знакова Зодијака који би могли изгубити новац у прољеће и савјети како да се заштите.
Близанци су познати по својој знатижељи и спремности да брзо реагују на нове идеје, али то често може довести и до импулсивних куповина или финансијских одлука донесених без довољно размишљања. Када се споје жеља за промјенама и прољећна енергија, може се десити да ови рођени између 21. маја и 20. јуна дају паре пребрзо и без плана.
Чега да се чуваш: трендова због којих ћеш трошити више него што треба.
Препорука: направи буџет прије него што крене сезона прољећних издатака и држи га се.
Лавови уживају у лијепим стварима, луксузу и приликама да се покажу, али управо то може бити замка за губитак новца. Њихова великодушност и жеља да задиве друге понекад доводе до прекомјерних трошкова на појаве, забаве или скупу опрему.
Чега да се чуваш: да не трошиш превише на статусне симболе и луксузну естетику.
Препорука: постави јасне границе потрошње и запитај се да ли ти је нешто заиста потребно или је само привлачно.
Овнове карактерише храброст и жеља да буду први – што може бити одлична особина… али и финансијски опасна. Знак који влада почетком прољећа (21. март – 19. април) често ће журити с финансијским одлукама, улагањима или новим пројектима без довољно информација.
Чега да се чуваш: брзих, непровјерених прилика или импулсивних инвестиција.
Препорука: прије сваког већег финансијског потеза, консултуј се са неким поузданим или сачекај бар 24 сата да смириш емоције.
Ваге обожавају љепоту, друштвене догађаје и комфор, али управо то може да се осјети и у новчанику – трошкови понекад превазиђу расположиви буџет.
Чега да се чуваш: да не балансираш превише оптимистично између уживања и одговорног трошења.
Препорука: уведи јасна правила штедње и води евиденцију о ситним трошковима који се брзо акумулирају.
Стријелчеви воле авантуру и слободу, али та жеља за спонтаном забавом често доводи до непланираних трошкова – било да је у питању путовање, излазак или нова искуства. Прољеће може појачати импулс да се „ужива сада“, па се грубе процјене буџета лако превиде.
Чега да се чуваш: брзих, непланираних трошкова који ти одмах „нестану“ са рачуна.
Препорука: одреди буџетски плафон за изласке и забаву и држи га се без изузетака.
Савјет звијезда: како заштитити финансије у прољеће
Иако прољеће доноси оптимизам, буђење енергије и жељу за промјенама, астрологија нас подсјећа да је у периодима транзита планета као што су Меркур или Венера важно бити посебно обазрив са новцем. Увијек провјерите уговоре и услове, избјегавајте импулсивне куповине и добро планирајте веће издатке унапријед. Како би ова сезона била стабилна, а не стресна, прави баланс између уживања и одговорности прави разлику између губитка и раста, преноси Она.рс.
