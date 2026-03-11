Logo
Large banner

Менаџер је одвео своју асистенткињу на пословни ручак, оно што је она урадила изненадила је многе

Извор:

Индекс

11.03.2026

09:34

Коментари:

0
Храна
Фото: Pixabay/Life-Of-Pix

Пословни ручак, који је требало да учврсти однос са клијентом, претворио се у тему жестоке дебате на интернету након што је менаџер опоменуо своју асистенткињу због онога што је наручила.

Причу је на Редиту подијелио корисник Hot_Lab4411. Написао је да је почетком ове године запослио асистенткињу Ејми и похвалио је за одличан рад, за који је већ добила повишицу. Пошто је Ејми одиграла важну улогу у закључивању великог посла, менаџер је одлучио да је награди позивом на пословни ручак са клијентом.

Ејми је наручила већи оброк од њих

Иако је састанак прошао глатко, према његовим ријечима, менаџер је био забринут како је прошао сам ручак. Док су он и клијент наручили једноставна јела, бургери и помфрит, Ејми је имала много обилнији оброк: бифтек, пире кромпир, поврће и супу.

Оброк жена

Здравље

Које је најбоље вријеме за ручак?

Менаџер је у објави написао да су он и муштерија завршили оброк много прије ње. Када се конобар вратио и питао их да ли желе десерт, обоје су одбили, али је Ејми наручила чизкејк и кафу.

Покушао сам да јој дам савјет, а она је бризнула у плач

Послије састанка, менаџер је позвао Ејми на страну да јој објасни нека од неписаних правила пословних ручкова. „Објаснио сам јој да је најбоље да слиједи клијента“, написао је. „Ако наручи нешто једноставно, наручимо нешто једноставно. Ако одбије десерт, одбијамо га.“

Нагласио је да је разговор био замишљен као добронамеран савјет, а не критика. Каже да је поменуо и сопствене грешке на почетку каријере, попут оног када је наручио шпагете и пролио сос по мајици. Упркос томе, разговор није добро прошао. Ејми је, тврди, почела да плаче јер је мислила да је његов савјет повезан са њеном тежином. Он то одлучно пориче, рекавши да је то био искључиво пословни суд.

Подијељена мишљења на интернету

Његова објава је изазвала више од 3.000 коментара, а многи су стали на страну менаџера. „И ја сам гојазан“, написао је један корисник. „Никада, никада не бих помислио да наручим одрезак док радим посао гдје сам у контакту са муштеријама, посебно ако муштерија није наручила нешто отменије прије мене.“

jagnjetina sc yt

Економија

Рачун из ресторана у БиХ шокирао све: Ручак платили 332 КМ

Други су се сложили, рекавши да Ејми треба да научи пословни бонтон ако жели да напредује. „Ово је био сасвим прикладан разговор о пословном бонтону“, написао је трећи коментатор.

Шта кажу стручњаци за етикету?

Стручњаци за пословни бонтон слажу се да чак и најмањи детаљи током пословног ручка могу имати значајан утицај на утисак који остављате о својој компанији. „У свијету који је прихватио опуштенији пословни стил, важност пословног бонтона се не може прецијенити“, пише Џоан Бурџ. „Ради се о томе како се представљате као професионалац, како показујете поштовање према другима и какав утисак остављате.“

Роберт Хоскинг, који је писао за часопис „Executive Support Magazine“, слаже се: „Добри манири у канцеларији су важни у сваком професионалном окружењу.“ Стручњаци додају да манири за столом и избор хране директно говоре о професионализму особе.

Што се тиче менаџера, он и даље вјерује у потенцијал своје асистенткиње, али је забринут због њене реакције. „Није ме толико бринуо ручак колико начин на који је реаговала на савјет“, коначно је признао. „Сада се питам да ли сам погрешио што сам то уопште поменуо.“

(индекс)

Подијели:

Тагови :

ручак

посао

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Колико ће вас коштати ручак код куће: Ово су цијене намирница

Економија

Колико ће вас коштати ручак код куће: Ово су цијене намирница

2 седм

0
Немате идеју за данашњи ручак? Припремите пилећу мусаку и уживајте у чаролији окуса

Савјети

Немате идеју за данашњи ручак? Припремите пилећу мусаку и уживајте у чаролији окуса

1 мј

0
Додик уприличио божићни ручак са Родом Благојевићем

Република Српска

Додик уприличио божићни ручак са Родом Благојевићем

2 мј

2
Никола Роквић у току Божићног поста показао како спрема ручак

Сцена

Никола Роквић у току Божићног поста показао како спрема ручак

3 мј

0

Више из рубрике

Horoskop

Занимљивости

Хороскоп за сриједу: Ови знакови треба да успоре

2 ч

0
Поново се појавило створење судњег дана: Објављен драматичан снимак

Занимљивости

Поново се појавило створење судњег дана: Објављен драматичан снимак

10 ч

0
Тужна жена

Занимљивости

Ова 3 знака виде сваку лаж и прије него што је изговорите

11 ч

0
Рекорд на аукцији: Бик продат за 143.000 евра

Занимљивости

Рекорд на аукцији: Бик продат за 143.000 евра

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

15

Тривићка ћути, Народни фронт се обрачунава са Небојшом Вукановићем

10

01

У Бањалуци ухапшене четири особе због дроге

10

01

Иран објавио списак мета за гађање: Угрожена сједишта свјетски познатих компанија

09

59

Стигле прве казне за пумпаџије због цијена горива

09

48

Георгина Родригез приватним авионом напустила Ријад!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner