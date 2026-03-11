Менаџер је одвео своју асистенткињу на пословни ручак, оно што је она урадила изненадила је многе

Извор:
Индекс
11.03.2026
09:34
Коментари:0
Пословни ручак, који је требало да учврсти однос са клијентом, претворио се у тему жестоке дебате на интернету након што је менаџер опоменуо своју асистенткињу због онога што је наручила.
Причу је на Редиту подијелио корисник Hot_Lab4411. Написао је да је почетком ове године запослио асистенткињу Ејми и похвалио је за одличан рад, за који је већ добила повишицу. Пошто је Ејми одиграла важну улогу у закључивању великог посла, менаџер је одлучио да је награди позивом на пословни ручак са клијентом.
Ејми је наручила већи оброк од њих
Иако је састанак прошао глатко, према његовим ријечима, менаџер је био забринут како је прошао сам ручак. Док су он и клијент наручили једноставна јела, бургери и помфрит, Ејми је имала много обилнији оброк: бифтек, пире кромпир, поврће и супу.
Здравље
Које је најбоље вријеме за ручак?
Менаџер је у објави написао да су он и муштерија завршили оброк много прије ње. Када се конобар вратио и питао их да ли желе десерт, обоје су одбили, али је Ејми наручила чизкејк и кафу.
Послије састанка, менаџер је позвао Ејми на страну да јој објасни нека од неписаних правила пословних ручкова. „Објаснио сам јој да је најбоље да слиједи клијента“, написао је. „Ако наручи нешто једноставно, наручимо нешто једноставно. Ако одбије десерт, одбијамо га.“
Нагласио је да је разговор био замишљен као добронамеран савјет, а не критика. Каже да је поменуо и сопствене грешке на почетку каријере, попут оног када је наручио шпагете и пролио сос по мајици. Упркос томе, разговор није добро прошао. Ејми је, тврди, почела да плаче јер је мислила да је његов савјет повезан са њеном тежином. Он то одлучно пориче, рекавши да је то био искључиво пословни суд.
Његова објава је изазвала више од 3.000 коментара, а многи су стали на страну менаџера. „И ја сам гојазан“, написао је један корисник. „Никада, никада не бих помислио да наручим одрезак док радим посао гдје сам у контакту са муштеријама, посебно ако муштерија није наручила нешто отменије прије мене.“
Економија
Рачун из ресторана у БиХ шокирао све: Ручак платили 332 КМ
Други су се сложили, рекавши да Ејми треба да научи пословни бонтон ако жели да напредује. „Ово је био сасвим прикладан разговор о пословном бонтону“, написао је трећи коментатор.
Стручњаци за пословни бонтон слажу се да чак и најмањи детаљи током пословног ручка могу имати значајан утицај на утисак који остављате о својој компанији. „У свијету који је прихватио опуштенији пословни стил, важност пословног бонтона се не може прецијенити“, пише Џоан Бурџ. „Ради се о томе како се представљате као професионалац, како показујете поштовање према другима и какав утисак остављате.“
Роберт Хоскинг, који је писао за часопис „Executive Support Magazine“, слаже се: „Добри манири у канцеларији су важни у сваком професионалном окружењу.“ Стручњаци додају да манири за столом и избор хране директно говоре о професионализму особе.
Што се тиче менаџера, он и даље вјерује у потенцијал своје асистенткиње, али је забринут због њене реакције. „Није ме толико бринуо ручак колико начин на који је реаговала на савјет“, коначно је признао. „Сада се питам да ли сам погрешио што сам то уопште поменуо.“
(индекс)
Економија
2 седм0
Савјети
1 мј0
Република Српска
2 мј2
Сцена
3 мј0
Најновије
Најчитаније
10
15
10
01
10
01
09
59
09
48
Тренутно на програму