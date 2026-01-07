Logo
Large banner

Додик уприличио божићни ручак са Родом Благојевићем

Извор:

АТВ

07.01.2026

17:10

Коментари:

0
Додик уприличио божићни ручак са Родом Благојевићем
Фото: Milorad Dodik/X

Лидер СНСД-а Милорад Додик данас је уприличио је божићни ручак са Радом Благојевићем, једним од најближих сарадника америчког предсједника Доналда Трампа.

"Божићни ручак с Родом Благојевићем и разговор о неким временима која су далеко иза нас и ономе што тек долази", рекао је Додик.

Он је истакао да је Божић празник који окупља и подсјећа да су породица, пријатељство, вјера и традиција темељ сваког друштва.

"Мир Божји, Христос се роди", написао је Додик на Иксу.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Род Благојевић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Вулић: Отворени удар Суда БиХ на српски народ, историја се понавља

Република Српска

Вулић: Отворени удар Суда БиХ на српски народ, историја се понавља

6 ч

0
Рајилић: Политичко, а не правно дјеловање Суда БиХ

Република Српска

Рајилић: Политичко, а не правно дјеловање Суда БиХ

6 ч

0
Којић: Суд БиХ "снајперско гнијездо" из којег се најбоље пуца по Србима

Република Српска

Којић: Суд БиХ "снајперско гнијездо" из којег се најбоље пуца по Србима

6 ч

0
Суд БиХ на православни Божић потврдио оптужницу против генерала Крстића

Република Српска

Суд БиХ на православни Божић потврдио оптужницу против генерала Крстића

7 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

00

Фицо: Ниједан словачки војник неће ићи у Украјину

20

42

Ову навику требате избјегавати на Божић

20

26

Језиви детаљи пуцњаве: Са другом намјеравао да убијају редом у кућама

20

12

Пронађено тијело младића у мочвари: Огласила се полиција

19

58

У овом граду траже 100 људи за хитно чишћење снијега: Зарада за зимски хаос

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner