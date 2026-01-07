Додик уприличио божићни ручак са Родом Благојевићем

Извор:
Лидер СНСД-а Милорад Додик данас је уприличио је божићни ручак са Радом Благојевићем, једним од најближих сарадника америчког предсједника Доналда Трампа.
"Божићни ручак с Родом Благојевићем и разговор о неким временима која су далеко иза нас и ономе што тек долази", рекао је Додик.
Он је истакао да је Божић празник који окупља и подсјећа да су породица, пријатељство, вјера и традиција темељ сваког друштва.
"Мир Божји, Христос се роди", написао је Додик на Иксу.
Божић је празник који нас окупља и подсјећа да су породица, пријатељство, вјера и традиција темељ сваког друштва.— Милорад Додик (@MiloradDodik) January 7, 2026
Божићни ручак с Родом Благојевићем @realBlagojevich и разговор о неким временима која су далеко иза нас и ономе што тек долази!
Мир Божји, Христос се роди. pic.twitter.com/dtux1LnFxf
