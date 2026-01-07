Logo
Рајилић: Политичко, а не правно дјеловање Суда БиХ

СРНА

07.01.2026

14:55

Рајилић: Политичко, а не правно дјеловање Суда БиХ

Предсједник Удружења жена жртава рата Републике Српске Божица Живковић Рајилић изјавила је да Суд БиХ дјелује политички, никако правно, што доказује потврђивање оптужнице против генерала Војске Републике Српске Радислава Крстића /77/.

- Још једном је показана пристрасност Суда БиХ. Немају паметнијег посла него да на православни Божић потврде оптнжницу против Крстића који је у затвору - рекла је Рајилићева Срни.

branimir kojic

Република Српска

Којић: Суд БиХ "снајперско гнијездо" из којег се најбоље пуца по Србима

Она је нагласила да је пресуда против Крстића донесена под сумњивим околностима и огромним притисцима.

Суд БиХ је данас, на православни Божић, потврдио оптужницу против Крстића која га као команданта Друге романијске моторизоване бригаде терети за напад на соколачко село Новосеоци, настањено Бошњацима.

Božica Živković Rajilić

